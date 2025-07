EU lockert Visa-Vorschriften für türkische Staatsbürger

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Ankara (Reuters) - Die Europäische Union (EU) erleichtert türkischen Staatsbürgern die Einreise in den grenzfreien Schengen-Raum.

Der EU-Botschafter in der Türkei, Thomas Hans Ossowski, sagte am Freitag, die bereits seit Mittwoch geltenden Regeln dienten dem Bürokratieabbau und vereinfachten den Weg zu Visa für mehrfache Einreisen. "Es wird für türkische Bürger deutlich einfacher und schneller sein", sagte Ossowski vor der Presse in Ankara. Türken, die bereits früher Visa vorschriftsgemäß genutzt haben, können demnach schon beim zweiten Antrag ein Visum für sechs Monate erhalten, gefolgt von Visa für ein, drei und schließlich fünf Jahre.

Die Türkei ist seit 1999 EU-Beitrittskandidat, die Verhandlungen sind jedoch seit Jahren wegen Bedenken hinsichtlich der Menschenrechte und der demokratischen Entwicklung auf Eis gelegt.

Botschafter Ossowski forderte zudem eine dringende Wiederaufnahme der Verhandlungen über eine vollständige Visafreiheit. "Jedes andere Beitrittsland hat die Visafreiheit außer der Türkei", sagte der deutsche Diplomat. Die EU-Kommission sei bereit, die formellen Verhandlungen über weitere Visa-Erleichterungen nach dem Sommer wieder aufzunehmen und dabei eng mit den türkischen Behörden zusammenzuarbeiten.

Das türkische Außenministerium begrüßte den Schritt und bekräftigte, dass sich die EU-Kommission und die Türkei um weitere Schritte zur Visa-Erleichterung bemühen würden. Handelsminister Omer Bolat sprach von einer Lockerung, auf die die Bürger lange gewartet hätten. Er erklärte zudem, die Türkei wolle Gespräche über eine Modernisierung der Zollunion mit der EU aufnehmen.

