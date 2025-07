Redcare Pharmacy - „false breaks …

… are followed by fast moves” – also schnelle und dynamische Bewegungen im Anschluss an Fehlausbrüche. Kommt diese alte Tradingweisheit gerade bei der Redcare-Aktie zum Tragen? Schließlich wurde das Korrekturtief vom Mai 2024 bei 95,60 EUR zuletzt unterschritten. Damit drohte gleichzeitig die Ausprägung einer großen Topformation. Dank der jüngsten Kursgewinne und der Rückeroberung der runden 100er-Marke konnte der Titel dieses Negativszenario abwenden. Zusätzlich liegt also eine negierte Topformation vor. Deshalb sehen wir kurzfristige Erholungschancen, wobei der Abwärtstrend seit November 2024 (akt. bei 119,89 EUR) ein erstes Anlaufziel markiert. Danach definiert die 50-Wochen-Linie (akt. bei 125,95 EUR) den nächsten wichtigen Widerstand. Da es sich um einen antizyklischen Trade handelt, ist ein striktes Stoppmanagement noch wichtiger als sonst. In dem Moment, in dem wir sehr stark über die vorliegenden Fehlausbrüche argumentieren, ist klar, dass das Tief vom Mai 2024 (95,60 EUR) in Zukunft nicht mehr unterschritten werden sollte. Entsprechend ist dieses Level als Stop-Loss auf der Unterseite prädestiniert.

Redcare Pharmacy (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Redcare Pharmacy

Quelle: LSEG, tradesignal²

