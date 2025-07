GNW-News: Robex weiterhin auf gutem Weg, im vierten Quartal 2025 mit der Goldproduktion in Kiniéro zu beginnen

^Highlights: * Die Bauarbeiten am Kiniero-Goldprojekt von Robex in Guinea verlaufen weiterhin planmäßig und im Rahmen des Budgets - die erste Goldproduktion ist für das vierte Quartal des Kalenderjahres 2025 vorgesehen. * Das Projekt verzeichnet seit Januar 2023 insgesamt 3.666.920 unfallfreie Arbeitsstunden (LTI = Lost Time Injury). * Die Phase 1 der Bohrungen zur Erzgehaltskontrolle am Standort Mansounia sind abgeschlossen. An der Lagerstätte Sabali schreiten die Bohrungen voran; Ergebnisse stehen noch aus. * Die letzten größeren Betonierarbeiten wurden abgeschlossen; der Betonbau an der Aufbereitungsanlage ist zu etwa 97 % fertiggestellt. * Die Montage der Mühlen ist im Gange: Die Grundplatten wurden ausgerichtet, und die Montage des SAG-Mühlengehäuses hat begonnen. * Die Auskleidung des Absetzbeckens im Rahmen von Phase 1A ist abgeschlossen; die Verträge mit den Bergbauunternehmen wurden unterzeichnet, und die Ausrüstung wurde mobilisiert. Abbildung 1: Luftaufnahme des Standorts Kiniero mit Aufbereitungsanlage und Infrastruktur (15. Juli 2025) QUEBEC, July 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der westafrikanische Goldproduzent und -entwickler Robex Resources Inc. (?Robex" oder das ?Unternehmen") (ASX: RXR | TSX-V: RBX) gibt ein Update zum Baufortschritt seines Goldprojekts am Standort Kiniero in Guinea, Westafrika, für den Monat Juni 2025 bekannt. Robex ist auf dem besten Weg, im vierten Quartal des Kalenderjahres 2025 die erste Goldförderung in Kiniero zu erzielen. Projektstatus Kiniero - Juni 2025 Zusammenfassung der Bauaktivitäten in Kiniero * Die Bauarbeiten in Kiniero verlaufen weiterhin planmäßig. Der Großteil der Betonarbeiten an der Aufbereitungsanlage ist bereits abgeschlossen. * Sechs Lieferungen von Baustahl sind vor Ort eingetroffen; die erste Lieferung von Blechmaterialien wird in den kommenden Tagen erwartet. * Mechanik- und Rohrleitungsmaterialien treffen derzeit ein, sodass der SMP- Auftragnehmer (Structural, Mechanical, Piping; dt. Struktur, Mechanik, Rohrleitungen) nach und nach mit den Arbeiten beginnen kann. * Der SMP-Auftragnehmer für das Kraftwerk hat mit der Mobilisierung begonnen; der Baustart ist für Anfang August 2025 vorgesehen. * Ein 15-köpfiges Elektro- und Installationsteam hat mit der Mobilisierung begonnen; weitere Fachkräfte werden sukzessive folgen, sobald die Arbeiten in neuen Bereichen beginnen. * Die Installation der Kabelleitern auf den Rohrgestellen ist angelaufen. Bohrungen zur Erzgehaltskontrolle * Phase 1 der Bohrungen zur Erzgehaltskontrolle in der Grube Mansounia sind abgeschlossen. Der Fokus lag auf Zonen, die für den frühzeitigen Abbau vorgesehen sind. * In der Lagerstätte Sabali wurden bis zum 30. Juni bereits 16.990 Bohrmeter durchgeführt und 84.982 Proben entnommen. Die Analyseergebnisse stehen noch aus. Bau der Aufbereitungsanlage * Die letzten großen Betonarbeiten an der abgehängten Rohbaudecke der Reclaim- Kammer sind abgeschlossen. Die Betonarbeiten an der Aufbereitungsanlage sind zu etwa 97 % abgeschlossen. * Die Betonverarbeitung am Kraftwerk schreitet voran; bislang wurden 958 m(3) Beton verbaut. Die Fertigstellung der Arbeiten wird für Anfang August 2025 erwartet. * Die Tankmontagen vor Ort sind zu 73 % abgeschlossen. Beide CIL-Tankreihen (Carbon-in-Leach) sind in voller Höhe errichtet; die Arbeiten an weiteren Tanks für die Aufbereitungsanlage laufen. * Die Fertigung von Stahlstrukturen und Blechkomponenten ist abgeschlossen; die letzten Lieferungen werden abgeholt. * Die SMP-Arbeiten schreiten gut voran: 284 Tonnen Stahl wurden im Bereich der Mühle, auf Rohrgestellen, im Hochspannungsschaltraum sowie auf den CIL-Tanks montiert. Montage der Mühlen * Der Montageauftragnehmer und seine Mitarbeitenden sind vor Ort. Die Vermessungsarbeiten für die SAG- und die Kugelmühlen wurden abgeschlossen. * Die Grundplatten für Zapfenlager, Ritzel und Antriebseinheit der SAG-Mühle wurden installiert und ausgerichtet. Die Montagevorrichtung für das Mühlengehäuse der SAG-Mühle wurde positioniert und eingerichtet, die untere Hälfte der Ringradabdeckung montiert. * Ein 300-Tonnen-Kranwagen wurde aufgebaut; die Zertifizierungen für das Heben der Mühlenkomponenten sind im Gange. Absetzbecken * Die Vorbereitungsarbeiten für Phase 1A des Absetzbeckens sind abgeschlossen; insgesamt wurden 680.589 m(2) Abdichtungsfolie verlegt. * Der Bau des östlichen Hauptdamms wird bei geeigneter Witterung fortgeführt. Dieser hat aktuell eine durchschnittliche Höhe von 415 m erreicht. Abbau und Infrastruktur * Die Verträge für den Abbau sowie für Spreng- und Bohrarbeiten wurden unterzeichnet; die erste Lieferung der Abbauausrüstung ist bereits vor Ort eingetroffen. * Die geotechnischen Bohrungen für den geplanten Solarpark wurden abgeschlossen; Vertragsverhandlungen mit dem Anbieter laufen. * Die Verlegung der Überlandrohrleitungen hat begonnen; mehr als 3.500 Meter Rohr wurden bereits verschweißt. Matthew Wilcox, Geschäftsführer und Chief Executive Officer von Robex, äußerte sich dazu wie folgt: ?Die erste Goldproduktion in Kiniero rückt näher - nur noch wenige Monate bis zum geplanten Start im vierten Quartal. Ich bin weiterhin beeindruckt von der Entwicklung des Projekts und der hohen Professionalität und Sicherheitskultur unserer Teams vor Ort. Viele zentrale Bauabschnitte stehen kurz vor dem Abschluss. Die Phase-1- Bohrungen zur Erzgehaltskontrolle in Mansounia sind abgeschlossen und haben - wie bereits Anfang des Monats berichtet(1) - hochgradige Goldgehalte ergeben. Derzeit finden Bohrungen am Standort Sabali statt. Weitere Projektkomponenten - etwa unser Absetzbecken - befinden sich im Bau und machen gute Fortschritte. Unsere Auftragnehmer, darunter die Bergbau-, Bohr- und Sprengteams, bereiten sich derzeit auf den Einsatz vor Ort vor. Da die Verträge nun unterzeichnet sind und die Ausrüstung bereits eintrifft, sind wir weiterhin im Zeitplan für die erste Goldproduktion." Nächste Schritte * Abschluss aller Betonarbeiten an der Aufbereitungsanlage und dem Kraftwerk. * Montage der Hauptkomponenten der Mühle. * Beginn der SMP-Arbeiten am Kraftwerk. * Fortsetzung der Stahlbauarbeiten in der Aufbereitungsanlage. * Weiterführung der Bohrarbeiten in der Grube Sabali. * Vergabe des Auftrags für den Erztransport. * Vergabe der Betriebs- und Wartungsverträge für Labor und Kraftwerk. * Abschluss der Beschaffung kritischer Ersatzteile für Betrieb und Wartung sowie der Erstbefüllung mit Reagenzien. Robex ist weiterhin sehr gut positioniert, um den Bau des Projekts Kiniero planmäßig voranzutreiben und im vierten Quartal 2025 mit der Goldproduktion zu beginnen. Abbildung 2: Ansicht des Mühlengebäudes mit Stahlkonstruktion (15. Juli 2025) Abbildung 3: Ansicht der CIL-Anlage mit Rohrgestell und Stahlkonstruktion auf den CIL-Tanks (15. Juli 2025) Abbildung 4: Absetzbecken einschließlich Umfang der Auskleidung und Bau des Hauptdamms (11. Juli 2025). Abbildung 5: Ansicht der CIL-Tanks in voller Höhe (15. Juli 2025) Abbildung 6: Beginn der Stahlbauarbeiten am Vorbrecher (15. Juli 2025) Abbildung 7: Ansicht der Reclaim-Kammer (15. Juli 2025) Abbildung 8: Fünf von acht Generatorfundamenten des Kraftwerks wurden gegossen (7. Juni 2025) Abbildung 9: Luftaufnahme des Hochspannungsschaltraums (15. Juli 2025) Abbildung 10: Zyklon-Förderpumpen bereit zur Abholung (30. Juni 2025) Diese Mitteilung wurde vom Managing Director genehmigt. Weder die TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter (entsprechend der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Robex Resources Inc. Matthew Wilcox, Managing Director und Chief Executive Officer Alain William, Chief Financial Officer E-Mail: investor@robexgold.com (mailto:investor@robexgold.com) www.robexgold.com (http://www.robexgold.com/) Investoren- und Medienanfragen: Nathan Ryan NWR Communications +61 420 582 887 nathan.ryan@nwrcommunications.com.au (mailto:nathan.ryan@nwrcommunications.com.au) ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN UND ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen enthalten ?zukunftsgerichtete Aussagen" und ?zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (hier als ?zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet). Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements (?Management") zu liefern, die es Investoren und anderen ermöglichen, ein besseres Verständnis der Geschäftspläne und der finanziellen Leistung und Lage des Unternehmens zu erlangen. Aussagen in dieser Pressemitteilung, die Schätzungen, Erwartungen, Prognosen, Ziele, Vorhersagen, Zukunftsprognosen oder Strategien des Unternehmens oder des Managements beschreiben, können ?zukunftsgerichtete Aussagen" sein und sind an der Verwendung des Konjunktivs oder zukunftsgerichteter Aussagen zu erkennen, wie z. B. ?anstreben", ?antizipieren", ?annehmen", ?glauben", ?können", ?erwägen", ?fortsetzen", ?könnten", ?schätzen", ?erwarten", ?prognostizieren", ?zukünftig", ?Prognose", ?anleiten", ?Hinweis", ?beabsichtigen", ?Absicht", ?wahrscheinlich", ?möglicherweise", ?könnte", ?Zielsetzung", ?Chance", ?Aussicht", ?Plan", ?Potenzial", ?sollte", ?Strategie", ?Ziel", ?wird" oder ?würde" oder die Verneinung davon oder andere Variationen davon. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen zählen auch alle anderen Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen. Insbesondere und ohne Einschränkung enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf den Vertrag über die Fazilität, einschließlich der Erfüllung der darin festgelegten aufschiebenden Bedingungen, der Fähigkeit des Unternehmens, die Erlöse aus der ersten Inanspruchnahme zu verwenden, der Fähigkeit des Unternehmens, die Kreditfazilität für jede nachfolgende Inanspruchnahme in Anspruch zu nehmen, der Entwicklung des Kiniero-Goldprojekts und der Ausgabe von Bonusaktien. Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf bestimmten Annahmen und anderen wichtigen Faktoren, die, falls sie nicht zutreffen, dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen Aussagen oder Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen oder Informationen als richtig erweisen. Solche Aussagen und Informationen basieren auf zahlreichen Annahmen, darunter: die Fähigkeit, die Pläne des Unternehmens für das Kiniero-Goldprojekt, wie in der entsprechenden Machbarkeitsstudie dargestellt und gegebenenfalls aktualisiert, vollständig und entsprechend dem zuvor vom Unternehmen kommunizierten überarbeiteten Zeitplan umzusetzen; die Fähigkeit des Unternehmens, die geplanten Explorations- und Erschließungsprogramme abzuschließen; das Ausbleiben nachteiliger Bedingungen im Kiniero-Goldprojekt; das Ausbleiben unvorhergesehener betrieblicher Verzögerungen; das Ausbleiben wesentlicher Verzögerungen bei der Erlangung der erforderlichen Genehmigungen; ein Goldpreisniveau, das die Rentabilität des Kiniero-Goldprojekts gewährleistet; die Fähigkeit des Unternehmens, weiterhin das erforderliche Kapital zur Finanzierung seiner Geschäftstätigkeit zu beschaffen; die Realisierung der Mineralressourcen- und Mineralreserven gemäß den Schätzungen; Annahmen hinsichtlich der aktuellen und zukünftigen Geschäftsstrategien sowie der lokalen und globalen geopolitischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, in denen das Unternehmen tätig ist bzw. tätig sein wird; die Fähigkeit des Unternehmens, die Notierung seiner Stammaktien an der Australian Securities Exchange (?ASX") abzuschließen und den voraussichtlichen Zeitpunkt dieser Notierung einzuhalten; die Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen gemäß der Faszilitätsvereinbarung; den Zugang des Kreditnehmers zu den im Rahmen der Faszilitätsvereinbarung bereitgestellten Mitteln; die zweckgebundene Verwendung der vom Kreditnehmer im Rahmen der Faszilitätsvereinbarung erhaltenen Beträge gemäß den Vorgaben des Unternehmens. Bestimmte wichtige Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: das Risiko, dass der Kreditnehmer nicht in der Lage ist, die aufschiebenden Bedingungen für die Inanspruchnahme des Kreditvertrags zu erfüllen, und daher nicht in der Lage ist, einen Teil oder den gesamten im Rahmen des Kreditvertrags verfügbaren Kapitalbetrag zu leihen; das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, einen ausreichenden Cashflow zu generieren oder nachfolgende Fremd- oder Eigenkapitalfinanzierungen abzuschließen, um die im Rahmen des Facility Agreement geliehenen Beträge zurückzuzahlen; das Risiko, dass die Schuldner im Rahmen des Facility Agreement nicht in der Lage sind, die finanziellen und sonstigen Verpflichtungen im Rahmen des Facility Agreement zu erfüllen, was zu einem Event of Default führt; geopolitische Risiken und Sicherheitsherausforderungen im Zusammenhang mit seinen Aktivitäten in Westafrika, einschließlich der Unfähigkeit des Unternehmens, seine Rechte geltend zu machen, und der Möglichkeit von Unruhen und zivilem Ungehorsam; Schwankungen des Goldpreises; Unsicherheiten hinsichtlich der Schätzungen des Unternehmens zu Mineralreserven und Mineralressourcen; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung; die Ersetzung der erschöpften Mineralreserven des Unternehmens; die begrenzte Anzahl von Projekten des Unternehmens; das Risiko, dass das Kiniero-Goldprojekt nie die Produktionsphase erreichen wird (auch aufgrund fehlender Finanzierung); der Kapitalbedarf des Unternehmens und der Zugang zu Finanzmitteln; Änderungen der Gesetze, Vorschriften und Rechnungslegungsstandards, denen das Unternehmen unterliegt, einschließlich der Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsstandards, und die Auswirkungen dieser Gesetze, Vorschriften und Standards auf die Aktivitäten des Unternehmens; an Dritte zu zahlende Kapitalbeteiligungen und Lizenzgebühren; Preisvolatilität und Verfügbarkeit von Rohstoffen; Instabilität im globalen Finanzsystem; Unsicherheit im Zusammenhang mit der Einführung von Zöllen durch ein Land, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Vereinigten Staaten, auf Waren oder Dienstleistungen, die aus einem anderen Land in dieses Land importiert werden, und die letztendlichen Auswirkungen solcher Zölle auf die Lieferketten des Unternehmens; die Auswirkungen der hohen Inflation, wie z. B. höhere Rohstoffpreise; Schwankungen der Wechselkurse, insbesondere zwischen dem kanadischen Dollar, in dem das Unternehmen derzeit seine Eigenkapitalfinanzierungen aufnimmt, und dem US-Dollar; das Risiko eines anhängigen oder zukünftigen Rechtsstreits gegen das Unternehmen; Beschränkungen bei Transaktionen zwischen dem Unternehmen und seinen ausländischen Tochtergesellschaften; Volatilität des Marktpreises der Stammaktien; Steuerrisiken, einschließlich Änderungen der Steuergesetze oder -veranlagungen des Unternehmens; Erwerb und Aufrechterhaltung von Eigentumsrechten an Grundstücken sowie der für den laufenden Betrieb des Unternehmens erforderlichen Genehmigungen und Lizenzen; Änderungen der Projektparameter und/oder wirtschaftlichen Bewertungen im Zuge der Detailplanung; das Risiko, dass die tatsächlichen Kosten die geschätzten Kosten übersteigen; geologische, bergbau- und explorationsbezogene technische Probleme; unerwartete Betriebsstörungen bei Anlagen, Ausrüstungen oder Verfahren; Unfälle, Arbeitskämpfe und andere Risiken der Bergbauindustrie; Verzögerungen bei der Erlangung behördlicher Genehmigungen oder Finanzierungen; die Auswirkungen von Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit auf die Aktivitäten des Unternehmens; die Beziehungen des Unternehmens zu seinen Mitarbeitern und anderen Interessengruppen, einschließlich lokaler Regierungen und Gemeinden in den Ländern, in denen es tätig ist; das Risiko, dass das Unternehmen oder seine Vertreter gegen geltende Antikorruptionsgesetze, Exportkontrollvorschriften, Wirtschaftssanktionsprogramme und damit verbundene Gesetze verstoßen; das Risiko, dass das Unternehmen in Konflikte mit Kleinbergbauern gerät; der Wettbewerb mit anderen Bergbauunternehmen; die Abhängigkeit des Unternehmens von Drittunternehmern; die Abhängigkeit des Unternehmens von wichtigen Führungskräften und hochqualifiziertem Personal; der Zugang des Unternehmens zu angemessener Infrastruktur; die Risiken im Zusammenhang mit den potenziellen Verbindlichkeiten des Unternehmens in Bezug auf seine Tailings-Lagerstätten; Unterbrechungen der Lieferkette; Gefahren und Risiken, die normalerweise mit der Mineralexploration und der Entwicklung und Produktion von Goldminen verbunden sind; Probleme im Zusammenhang mit Wetter und Klima; das Risiko von Ausfällen der IT-Systeme und Cybersicherheitsbedrohungen; das Risiko, dass das Unternehmen die Notierung seiner Stammaktien an der ASX nicht innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens oder überhaupt nicht abschließen kann; das Risiko, dass der Kreditnehmer keinen Zugang zu den Erlösen aus der Kreditfazilität erhält oder die im Rahmen der Fazilitätsvereinbarung erhaltenen Beträge nicht für die vom Unternehmen festgelegten Zwecke verwenden kann; und das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, alle potenziellen Risiken im Zusammenhang mit seiner Geschäftstätigkeit zu versichern. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass seine Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, und versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Diese Faktoren stellen keine vollständige und erschöpfende Liste der Faktoren dar, die sich auf das Unternehmen auswirken könnten. Sie sollten jedoch sorgfältig in Betracht gezogen werden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Informationen erwarteten Ergebnissen abweichen können. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, wenn sich die Umstände oder die Schätzungen, Annahmen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Der Leser wird darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sollen Investoren dabei helfen, die erwarteten finanziellen und betrieblichen Leistungen und Ergebnisse des Unternehmens für die in den Plänen und Zielen des Unternehmens genannten Zeiträume zu verstehen, und sind möglicherweise für andere Zwecke nicht geeignet. Weitere Informationen zu Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, finden Sie im Abschnitt ?Risikofaktoren" im Jahresinformationsformular des Unternehmens, das unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca (http://www.sedarplus.ca/) oder auf der Website des Unternehmens unter www.robexgold.com verfügbar ist. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt. _____________________ (1) Siehe RXR-Mitteilung vom 10. Juli 2025 Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/61299117-ec0f- 44b2-9c71-3235c4076c74 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ba232127-7756-4431-be91- 04ead5a544a4 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/38928ad8-5be4-4c25-8e28- c6e8e30ded28 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/acb4d3cb-5ae5-41f3-ab0b- 189932e3de24 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f509603d-37ca-477a-bd6f- adc480793acc https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d9194f6a-e117-4484-b2a0- 0ccfb39dea86 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f0c0a76f-9032-440b-b9e3- e0f3a319699e https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5f8e2d02-eba0- 4bcd-8287-0c8ce5bf7422 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c3b004ec-43e1-4f20-9d43- e400ef53b529 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cb65fd5c-92ba-4a0d-b216- 6057407b19e1 °