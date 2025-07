EQS-News: Kaffee Partner sichert Wachstum mit Refinanzierung durch Cheyne Strategic Value Credit

Emittent / Herausgeber: Capvis AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Baar (Schweiz) und Osnabrück (Deutschland), 21.07.2025

Anfang Juli 2025 hat die Kaffee Partner Holding mit Hauptsitz in Osnabrück eine erfolgreiche Refinanzierung mit Cheyne Strategic Value Credit („Cheyne SVC“) abgeschlossen, um dem Unternehmen zusätzliches Wachstum zu ermöglichen.



"Der Abschluss einer mittelfristigen Refinanzierung der Kaffee Partner Holding in Osnabrück durch den Eigentümer Capvis in Zusammenarbeit mit Cheyne SVC ist Ausdruck des Vertrauens in die strategische Entwicklung von Kaffee Partner und unterstreicht die positive Entwicklung der Gesellschaft. Zugleich ist er aber auch ein erfreuliches Zeichen für das wieder auflebende Geschäft am Markt für Unternehmensfinanzierungen in Deutschland", erklärt Daniel Flaig, Partner bei Capvis.



Das seit über 50 Jahren von Osnabrück aus operierende Unternehmen Kaffee Partner setzt Maßstäbe mit seinem Angebot für Vermietung und Service von Kaffeevollautomaten. Seit inzwischen über 25 Jahren gehören außerdem die Wasserspender der Marke Welltec zum Programm.

"Aus Sicht unserer Finanzierungspartner bietet die bewährte Kombination aus direktem Vertrieb, digitaler Reichweite und einem attraktiven Marktumfeld im Bereich Kaffeevollautomaten und Wasserspenderlösungen in der DACH-Region eine vielversprechende Basis für nachhaltiges Wachstum", erklärte Roger Lang, CFO der Kaffee Partner Holding.

„Wir bedanken uns für das Vertrauen und verstehen es als Bestätigung in unserer strategischen Ausrichtung. Mit unseren Schwerpunkten Kundenzufriedenheit, Kundenwertorientierung und operative Exzellenz befinden wir uns weiterhin auf dem richtigen Weg in eine erfolgreiche Zukunft. Mit dem Red Dot Design Award 2025 für die Barista Velluto und auch dem Launch der neuen Serie der Wasserspender unterstreichen wir erneut den Anspruch von Kaffee Partner, hochwertige kundenorientierte Getränke-Versorgungen für unsere Kunden bereitzustellen.“ erklärt Jörg Baumgart, CEO der Kaffee Partner Holding.



Über Capvis:

Die Capvis AG in Baar ist der exklusive Berater der Capvis-Fonds, die vor allem Mehrheitsbeteiligungen an führenden, mittelständischen Technologieunternehmen erwerben. Ihre Tätigkeit basiert auf langjähriger Erfahrung bei der Schaffung lokaler und globaler Marktführer in den Bereichen Gesundheitswesen, Industrietechnologie sowie fortschrittliche Dienstleistungen und Software. Die enge Zusammenarbeit mit starken Managementteams stellt sicher, dass das Potenzial der Unternehmen voll ausgeschöpft und langfristige Werte geschaffen werden. Capvis ist seit mehr als 30 Jahren im Bereich Private Equity tätig und hat mehr als 4 Milliarden Euro in 63 Unternehmen investiert. Die bemerkenswerte Zahl von 10 Börsengängen dokumentiert die Qualität der von Capvis betreuten und entwickelten Beteiligungen.

www.capvis.com

Über Kaffee Partner:

Hochwertiger Kaffeegenuss für Büros und Betriebe – dieses Versprechen gibt Kaffee Partner seit 1973. Das Portfolio reicht vom designpreisgekrönten Kaffeevollautomaten über aromatische Kaffeebohnen, Toppings, Tees und Tassen bis hin zu einer Rundum-Betreuung inklusive Vor-Ort-Service durch mehr als 150 festangestellte Servicetechniker:innen. Über 70.000 Büros, Bistros und Bäckerei-Cafés ebenso wie die gehobene Gastronomie und Hotellerie in Deutschland, Österreich und der Schweiz nutzen das breite Produkt- und Leistungsspektrum von Kaffee Partner.

www.kaffee-partner.de

Über Cheyne SVC:

Cheyne SVC wurde 2017 als Abteilung von Cheyne Capital Management (UK) LLP1 gegründet, einem in London ansässigen alternativen Vermögensverwalter mit Gründungsjahr 2000, rund $14 Milliarden verwaltetem Vermögen und etwa 180 Mitarbeitenden. Cheyne SVC verfügt über eine anerkannte Erfolgsbilanz in der Bereitstellung konstruktiver Kapitallösungen für Unternehmen. Der Investmentansatz ist wertorientiert und konzentriert sich auf Unternehmens- und Asset-Backed-Kredite mit einem besonderen Fokus auf Sondersituationen bei nicht börsennotierten Unternehmen (Corporate/Non-Sponsored) sowie hybride Kapitallösungen. Das Team von Cheyne SVC ist darauf spezialisiert, die Anforderungen mittelständischer Unternehmen in Situationen zu erfüllen, in denen Geschwindigkeit, Strukturierungskompetenz und Umsetzungssicherheit entscheidende Erfolgsfaktoren sind.

www.cheynecapital.com

1 Cheyne Capital Management (U.K.) LLP ist im Vereinigten Königreich von der Financial Conduct Authority (FCA) zugelassen und reguliert sowie in den USA bei der Securities and Exchange Commission (SEC) als Investment Adviser registriert. Cheyne Capital SMC Limited ist ein alternativer Investmentfondsmanager mit Zulassung durch die irische Zentralbank gemäß den EU-Vorschriften für alternative Investmentfondsmanager (AIFMD 2013). Cheyne ist Unterzeichner der von den Vereinten Nationen unterstützten Principles for Responsible Investment (PRI), Mitglied der Alternative Investment Management Association (AIMA), Gründungsmitglied des Alternative Credit Council sowie einer der ersten Unterzeichner des Standards Board for Alternative Investments (SBAI).

