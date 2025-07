IRW-News: Patriot Battery Metals Inc.: Webinar für Anleger Mineralressourcenschätzung zu Cäsium

IRW-PRESS: Patriot Battery Metals Inc.: Webinar für Anleger Mineralressourcenschätzung zu Cäsium

20. Juli 2025 - Montreal, QC, Kanada / 21. Juli 2025 - Sydney, Australien / IRW-Press / Patriot Battery Metals Inc. (das Unternehmen oder Patriot) (TSX-V: PMET) (ASX: PMT) (OTCQX: PMETF) (FWB: R9GA) freut sich bekannt zu geben, dass Ken Brinsden, seines Zeichens President, CEO und Managing Director des Unternehmens, morgen - am Dienstag, den 22. Juli 2025 (Australien)/Montag, den 21. Juli 2025 (Montreal) - ein Live-Webinar für Anleger abhalten wird, um die erste Mineralressourcenschätzung zu Cäsium zu erörtern, die heute für die Cäsiumzonen Rigel und Vega im unternehmenseigenen Konzessionsgebiet Shaakichiuwaanaan (das Konzessionsgebiet oder Projekt) in der Region Eeyou Istchee James Bay, Quebec veröffentlicht wurde.

Herr Brinsden wird die Anleger über die Bedeutung dieser Mitteilung aufklären und die Wichtigkeit der Cäsiumentdeckung erläutern. Bei dieser Gelegenheit wird er auch über den neuesten Stand der finalen Machbarkeitsstudie für CV5 Shaakichiuwaanaan (ausschließlich Lithium) sowie weitere bevorstehende Meilensteine informieren.

Für die Anleger und Aktionäre besteht die Möglichkeit, während des Webinars im Webinar-Portal über den Bereich Fragen und Antworten (Q&A) Fragen zu stellen. Sie können Ihre Fragen aber auch gerne im Vorfeld per E-Mail an Olivier Caza-Lapointe, Investor Relations Manager des Unternehmens, richten.

Registrierungsformalitäten

Das Webinar beginnt um 8.00 Uhr AWST / 10.00 Uhr AEST (22. Juli) bzw. um 20.00 Uhr CEDT (21. Juli) und dauert rund 45 Minuten. Anleger, Aktionäre und Medienvertreter können sich über folgenden Link zum Webinar anmelden:

https://www.bigmarker.com/read-corporate/patriot-battery-metals-0b862b2e67b3cfdceb94c8c3

Anleger aus den nordamerikanischen Zeitzonen finden eine Aufzeichnung des Webinars auf der Webseite von Patriot sowie auf den einschlägigen Social-Media-Plattformen.

KEN BRINSDEN

Kenneth Brinsden, President, CEO, & Managing Director

Olivier Caza-Lapointe

Head, Investor Relations - North America

T: +1 (514) 913-5264

E: ocazalapointe@patriotbatterymetals.com

Patriot Battery Metals Inc.

Suite 900 - 1801 McGill College

Montreal, Quebec, Kanada, H3A 1Z4

www.patriotbatterymetals.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

