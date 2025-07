Trading-Chance Emerson Electric: Dynamischer Trend!

Werbung

In die neue Woche starten wir mit einem Dinosaurier der US-Börse, der die Kriterien für einen Dividenden-Aristokraten bei weitem übererfüllt. Entsprechend positiv entwickelt sich der Aktienkurs über nunmehr fast sieben Jahrzehnte. Zuletzt nahm die Rallye der Aktie nochmals Fahrt auf und ging in einen nahezu senkrechten Trend über. Warum die Perspektive für die Zukunft genau diesen Kursverlauf untermauert und welche Trading-Chance sich hieraus eröffnet, zeigen wir im heutigen Artikel.

Was macht Emerson Electric?

Die Geschäftsfelder von Emerson Electric gliedern sich in zwei Hauptkategorien: Automation Solutions und Commercial & Residential Solutions. Im Bereich Automation Solutions bietet das Unternehmen eine breite Palette von Produkten, Software und Dienstleistungen für die Automatisierung industrieller Prozesse an. Diese Lösungen richten sich an verschiedene Industriezweige, darunter die Öl- und Gasindustrie, die chemische Industrie, die Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie die Pharma- und Energieerzeugungsbranchen. Das Segment Commercial & Residential Solutions umfasst Produkte und Dienstleistungen, die auf den kommerziellen und privaten Sektor abzielen. Dazu gehören Klimatisierungssysteme, Heizungs- und Kühltechnologien sowie Werkzeuge und Geräte für den Hausgebrauch und gewerbliche Anwendungen. Zudem bietet Emerson Electric innerhalb dieses Segments Produkte für die Lebensmittelsicherheit und den Schutz kritischer Infrastrukturen an.

Die fundamentalen Kennziffern

Nachdem der Gewinn in den letzten 10 Jahren allenfalls moderat, von 4,01 auf 4,19 Dollar je Aktie, erhöht wurde, lassen die Planzahlen des Unternehmens viel Fantasie zu. Bis 2028 will man sein Ergebnis pro Anteilsschein auf 7,75 Dollar steigern. Mit einer Netto-Marge von 11,2% zählt das Unternehmen zu den margenstarken Firmen. Das bereinigte Kurs-/Gewinn-Verhältnis ist mit derzeit 25 etwas über dem langfristigen Durchschnitt, der bei 19,4 gelegen ist. Emerson Electric hat seine Dividende in ausnahmslos jedem der vergangenen 68 Jahre erhöht. Ein solch starkes Zeichen für gesundes Wirtschaften schlägt sich freilich auch im Kurs-Chart in Form eines Jahrzehnte andauernden Anstiegs nieder.

Senkrechter Anstieg hat begonnen!

Auch hier haben wir es wieder mit einem Dinosaurier der amerikanischen Leitbörse zu tun. Die Historie reicht zurück bis ins Jahr 1968, als der Aktienkurs in der Region um 2 US-Dollar rangierte. Der seit Ende der 80er-Jahre stabile und intakte Trendkanal wurde nach den Corona-Turbulenzen und einem Test dessen Unterseite dynamisch nach oben durchstoßen. 2022 erfolgte dann ein klassischer Pullback an die Oberkante des alten Trendkanals und somit die Bestätigung für einen neuen, deutlich steileren Trend.

Es ist, als hätte mit dem Jahr 2020 jemand buchstäblich den Schalter bei dem Unternehmen für elektronische Komponenten umgelegt. Seitdem ist eine enorme Dynamik in den Kursbewegungen. Korrekturen fallen zwar manchmal etwas schärfer aus, werden jedoch auch umgehend wieder hochgekauft. In den jüngsten drei Monaten hat der Kurs sich in eine nahezu senkrechte Aufwärtsbewegung transformiert, bei der die Notierungen von 90 Dollar im April auf nunmehr 145 Dollar anstiegen.

Quelle: www.tradingview.com

Fazit:

Das Unternehmen wirtschaftet grundsolide, ist seit 1968 an der Börse gelistet und erhöht seither alljährlich die Dividenden-Ausschüttung. Die Bewertung ist zwar leicht über dem langfristigen Durchschnitt, doch die Wachstumsperspektive rechtfertigt eine viel höhere Bewertung. Mit seiner ausgezeichneten Marktposition in dem wichtigen Markt der Automatisierung von Unternehmensprozessen, kann man der Zukunft entspannt und absolut positiv gestimmt entgegen blicken.

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Emerson Electric

Das von uns ausgewählte Produkt ist ein Unlimited Turbo Bull Optionsschein des Emittenten BNP Paribas. Der K.O., wie auch der Basispreis liegen gleichauf bei 111,367 USD. Bei einem aktuellen Kurs von 144,32 USD ergibt sich somit ein Hebel von 4,07. Wir haben das Produkt so ausgewählt, dass wir bis auf einen minimalen Restwert den benötigten Stop-Loss und den K.O. des Produktes nahe beieinander haben. Um einen Totalverlust des eingesetzten Kapitals zu vermeiden, erscheint ein Stop-Loss bei 0,20 im Produkt sinnvoll. Die WKN lautet PJ1E1L.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: keine

Unterstützungen: 101 USD

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Emerson Electric

