Deutscher Durchschnittsmensch: 44,9 Jahre alt, 1,73 Meter groß, 4634 Euro Gehalt

Berlin (Reuters) - Der Durchschnittsmensch in Deutschland ist 44,9 Jahre alt, 1,73 Meter groß und lebt mit einer weiteren Person zusammen.

Dies geht aus neuen Daten des Statistischen Bundesamtes hervor, die am Dienstag anlässlich der Veröffentlichung einer neuen Sonderseite vorgestellt wurden. Demnach war die Durchschnittsfrau Ende 2024 mit 46,2 Jahren gut zweieinhalb Jahre älter als der Durchschnittsmann mit 43,5 Jahren. Die Statistiker führen dies auf die höhere Lebenserwartung von Frauen zurück, die bei Geburt im Jahr 2024 bei 83,5 Jahren lag, gegenüber 78,9 Jahren bei Männern. Zudem ist der Durchschnittsmensch 1,73 Meter groß und wiegt 77,7 Kilogramm - bei Männern sind es 1,79 Meter und 85,8 Kilogramm sowie bei Frauen 1,66 Meter und 69,2 Kilogramm.

Die durchschnittliche Wohnung hat den Daten zufolge eine Fläche von 94,4 Quadratmetern und kostet 7,28 Euro Nettokaltmiete pro Quadratmeter. Betrachtet man alle Haushaltsformen, lebt der Durchschnittsmensch mit einer weiteren Person zusammen. In einer Familie im engeren Sinne, also einer Eltern-Kind-Konstellation, leben durchschnittlich 3,4 Mitglieder in einem Haushalt.

Im Berufsleben verdiente ein vollzeitbeschäftigter Durchschnittsmensch im April 2024 rund 4634 Euro brutto im Monat. Auch hier zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern: Männer kamen auf 4830 Euro, Frauen auf 4214 Euro. Das Statistikamt wies jedoch darauf hin, dass dieser Durchschnittswert durch sehr hohe Einkommen verzerrt sein kann. Aussagekräftiger sei daher oft der sogenannte Median, der die Verteilung in zwei gleich große Hälften teilt. Dieser lag bei 3978 Euro brutto. Hier verdiente die vollzeitbeschäftigte Frau mit 3777 Euro genau 300 Euro weniger als der Mann mit 4077 Euro. Wenn der Durchschnittsmensch in Vollzeit arbeitet, leistet er 40,2 Wochenstunden (Durchschnittsfrau 39,2 Stunden und Durchschnittsmann 40,7 Stunden).

Das Statistische Bundesamt bündelt diese und weitere Daten zu Lebensphasen wie Studienzeit, Familiengründung oder Renteneintritt auf einer neuen Sonderseite. Ziel ist es, ein umfassendes statistisches Porträt des Lebens in Deutschland zu zeichnen.

