GNW-News: Roche Verwaltungsrat schlägt Umtausch von Genussscheinen in Partizipationsscheine vor

^* Partizipationsscheine mit einem Nennwert von je CHF 0.001 ersetzen die Genussscheine. * Herabsetzung des Nennwerts der Inhaberaktien von CHF 1.00 auf CHF 0.001 je Aktie, zur Angleichung an den Nennwert der neuen Partizipationsscheine. * Partizipationsscheine sind ökonomisch gleichwertig mit Genussscheinen und werden an der SIX Swiss Exchange kotiert. * Aus Effizienzgründen und im Einklang mit modernen Marktpraktiken, Einstellung der Ausgabe von Couponbögen und Übergang zu Bucheffekten. * Der Umtausch der Genussscheine in Partizipationsscheine sowie die Herabsetzung und die Rückzahlung des Nennwerts der Inhaberaktien wird den Aktionären an der ordentlichen Generalversammlung 2026 zur Genehmigung vorgelegt. Basel, 22. Juli 2025 - Roche (SIX: RO, ROG; OTCQX: RHHBY) hat heute bekannt gegeben, dass der Verwaltungsrat der Roche Holding AG beschlossen hat, den Aktionären an der ordentlichen Generalversammlung 2026 vom 10. März 2026 eine Modernisierung der Kapitalstruktur zur Genehmigung vorzulegen. Im Rahmen dieses Antrags sollen die bestehenden Genussscheine in Partizipationsscheine mit einem Nennwert von je CHF 0.001 umgetauscht werden. Um die Gleichstellung der Partizipationsscheine mit den Inhaberaktien gemäss den Statuten der Roche Holding AG zu gewährleisten, wird den Aktionären eine Herabsetzung des Nennwerts der Inhaberaktien von CHF 1.00 auf CHF 0.001 pro Aktie zur Genehmigung vorgelegt. Vorbehaltlich der Genehmigung der ordentlichen Generalversammlung 2026 erhalten die Inhaberaktionäre eine Nennwertrückzahlung in bar von CHF 0.999 pro Inhaberaktie, was einer Gesamtrückzahlung von CHF 106'584'309 entspricht. Der Umtausch von Genussscheinen, einer veralteten Form von Beteiligungspapieren, in Partizipationsscheine erfolgt im Einklang mit den Statuten von Roche und ist durch die schweizerische Aktienrechtsreform motiviert. Genussscheine und Partizipationsscheine von Roche sind ökonomisch gleichwertig: Die Partizipationsscheine, welche die Genussscheine ersetzen, werden an der SIX Swiss Exchange kotiert und haben denselben Anspruch auf Dividenden und denselben Anspruch auf etwaige Liquidationserlöse wie die Inhaberaktien. Ausführliche Erläuterungen zu den Anträgen des Verwaltungsrats werden den Aktionären zusammen mit der Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2026 zur Verfügung gestellt. Unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Generalversammlung 2026 wird der Umtausch voraussichtlich kurz nach dieser Generalversammlung durchgeführt. Auslaufen und keine Neuausgabe von Couponbögen Nach der Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2025, der Rückzahlung des Nennwertherabsetzungsbetrags der Inhaberaktien und dem Umtausch der Genussscheine in Partizipationsscheine, sind keine Coupons zur Verwendung für künftige Dividendenzahlungen mehr übrig. Roche wird künftig keine Couponbögen mehr ausgeben. Heimverwahrer werden dringend gebeten, ihre zertifizierten Roche Beteiligungspapiere, zusammen mit den Coupons, zeitnah bei einer Depotbank zur Umwandlung in Bucheffekten einzuliefern. Dies ermöglicht auch künftig eine reibungslose Auszahlung der Dividenden an aktuelle Heimverwahrer und vermeidet einen möglichen Verlust von Dividendenansprüchen. Dividenden, die nicht innerhalb von fünf Jahren nach ihrer Fälligkeit geltend gemacht werden, verfallen. Keine Neuausgabe gedruckter Zertifikate Roche wird künftig keine gedruckten Zertifikate für Inhaberaktien und Genussscheine bzw., nach dem Umtausch, Partizipationsscheine mehr ausgeben. Heimverwahrer müssen ihre Zertifikate sowie Coupons bei einer Depotbank einliefern, um deren Umwandlung in Bucheffekten und deren Einbuchung in ein Wertschriftendepot zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie im Informationsdokument (https://assets.roche.com/f/176343/x/2138fc93cb/inv-update-2025-07-22- brochure.pdf) oder im Fragen & Antworten Bereich auf Roche.com (https://assets.roche.com/f/176343/x/4c7dec91cf/inv-update-2025-07-22-faq.pdf). Mitarbeitende von Roche werden entsprechend informiert. Über Roche Roche wurde 1896 in Basel, Schweiz, als einer der ersten industriellen Hersteller von Markenarzneimitteln gegründet und hat sich zum weltweit grössten Biotechnologieunternehmen und zum globalen Marktführer in der In-vitro- Diagnostik entwickelt. Das Unternehmen strebt nach wissenschaftlicher Exzellenz, um Medikamente und Diagnostika zu entdecken und zu entwickeln, die das Leben von Menschen auf der ganzen Welt verbessern und retten. Wir sind ein Pionier auf dem Gebiet der personalisierten Medizin und wollen die Art und Weise, wie die Gesundheitsversorgung erbracht wird, weiter voranbringen, um einen noch grösseren Nutzen zu erzielen. Damit jeder Mensch die bestmögliche Behandlung erhält, arbeiten wir mit vielen Partnern zusammen und kombinieren unsere Stärken in den Bereichen Diagnostik und Pharma mit Erkenntnissen von Daten aus der klinischen Praxis. Seit über 125 Jahren ist Nachhaltigkeit ein fester Bestandteil unserer Geschäftstätigkeit. Als wissenschaftsorientiertes Unternehmen besteht unser grösster gesellschaftlicher Beitrag in der Entwicklung innovativer Medikamente und Diagnostika, die das Leben der Menschen verbessern. Roche hat sich im Rahmen der Science Based Targets Initiative und der Sustainable Markets Initiative verpflichtet, bis 2045 Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Genentech in den USA gehört vollständig zur Roche-Gruppe. Roche ist Mehrheitsaktionär von Chugai Pharmaceutical, Japan. Weitere Informationen finden Sie unter www.roche.com (http://www.roche.com). Alle erwähnten Markennamen sind gesetzlich geschützt. Medienstelle Roche-Gruppe Telefon: +41 61 688 88 88 / E-Mail: media.relations@roche.com (mailto:media.relations@roche.com) Hans Trees, PhD Sileia Urech Telefon: +41 79 407 72 58 Telefon: +41 79 935 81 48 Nathalie Altermatt Lorena Corfas Telefon: +41 79 771 05 25 Telefon: +41 79 568 24 95 Simon Goldsborough Karsten Kleine Telefon: +44 797 32 72 915 Telefon: +41 79 461 86 83 Kirti Pandey Yvette Petillon Telefon: +49 172 636 72 62 Telefon: +41 79 961 92 50 Dr. Rebekka Schnell Telefon: +41 79 205 27 03 Roche Investor Relations Dr. Bruno Eschli Dr. Sabine Borngräber Telefon: +41 61 687 52 84 Telefon: +41 61 688 80 27 E-Mail: bruno.eschli@roche.com E-Mail: sabine.borngraeber@roche.com (mailto:sabine.borngraeber@roche.com) Dr. Birgit Masjost Telefon: +41 61 688 48 14 E-Mail: birgit.masjost@roche.com Investor Relations Nordamerika Loren Kalm Telefon: +1 650 225 32 17 E-Mail: kalm.loren@gene.com °