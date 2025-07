Pistorius: Würden bei schnellem Ersatz zwei Patriots an Ukraine liefern

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Erding/Berlin (Reuters) - Deutschland ist laut Verteidigungsminister Boris Pistorius bereit zur Lieferung von zwei Patriot-Flugabwehrsystemen an die Ukraine.

Voraussetzung sei aber, dass sie schnell wieder ersetzt würden, sagte der SPD-Politiker am Dienstag im bayerischen Erding. "Wir können zwei Systeme abgeben von unseren - aber nicht, wenn wir nicht die zuverlässige Zusicherung haben, sie innerhalb, sagen wir mal, von sechs bis acht Monaten ersetzt zu bekommen." Hintergrund sei die Sicherstellung der Einsatz- und Ausbildungsfähigkeit der Bundeswehr. "Wir würden die Ausbildungsfähigkeit verlieren, wenn wir über ein Jahr oder anderthalb oder sogar zwei Jahre in Ermangelung von Systemen nicht ausbilden könnten", betonte der Minister.

"Wir suchen jetzt nach Lösungen, mit denen wir Patriot-Systeme gewissermaßen identifizieren können in Mitgliedsstaaten, in Europa", sagte er zum weiteren Vorgehen. Deutschland sei bereit, zwei Systeme zu bezahlen. Norwegen und ein weiteres Land hätten sich ebenfalls zu Zahlungen bereit erklärt. "Es ist nicht aussichtslos, aber die Voraussetzung dafür ist, dass Länder, die welche haben, bereit sind, sie jetzt abzugeben, damit andere sie bezahlen können und sie in die Ukraine gehen können."

Der Bedarf insgesamt der Ukraine liege bei etwa fünf Systemen. Die Patriots gelten als besonders effektiv bei der Bekämpfung von russischen Raketen.

(Bericht von Reuters TV und Markus Wacket; redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)