Selenskyj: Wohl am Mittwoch Gespräche mit Russland in der Türkei

(Reuters) - Die nächsten Friedensgespräche zwischen der Ukraine und Russland sind nach ukrainischen Angaben für Mittwoch in der Türkei geplant.

Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte am Montag, sein Leiter des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates habe ihn über das Datum informiert. Weitere Details sollten am Dienstag folgen. Beide Seiten würden sich dabei erstmals seit sieben Wochen wieder treffen. Die russische Agentur Tass hatte zuvor berichtet, die Verhandlungsführer könnten am Donnerstag und Freitag in der Türkei zusammenkommen.

Zuvor hatte Selenskyj bei einer Zusammenkunft ukrainischer Diplomaten in Kiew gesagt, man benötige "mehr Schwung in den Verhandlungen zur Beendigung des Krieges". Die Tagesordnung für das Treffen sei von ukrainischer Seite klar: "Die Rückkehr der Kriegsgefangenen, die Rückkehr der von Russland entführten Kinder und die Vorbereitung eines Treffens der Staats- und Regierungschefs."

Der Kreml erklärte, er warte auf eine Verständigung über das Datum der Gespräche. Er fügte hinzu, beiden Seiten seien in ihren Positionen zur Beendigung des Krieges "diametral entgegengesetzt".

Vertreter der Ukraine und Russlands hatten sich am 16. Mai und am 2. Juni in Istanbul getroffen. Das hatte zum Austausch von Tausenden Kriegsgefangenen und den sterblichen Überresten toter Soldaten geführt. Eine Art Durchbruch in Richtung eines Waffenstillstands oder einer Lösung zur Beendigung des fast dreieinhalbjährigen Krieges gab es aber nicht.

US-Präsident Donald Trump hatte in der vergangenen Woche gesagt, er werde in 50 Tagen neue Sanktionen gegen Russland und Länder verhängen, die russische Ausfuhren kauften, wenn es bis dahin keine Einigung zur Beendigung des Konflikts gebe.

