Aktien New York Schluss: Gewinne nach positiven Zollnachrichten

NEW YORK (dpa-AFX) - Eine möglicherweise bevorstehende Einigung im Zollkonflikt zwischen den USA und der Europäischen Union hat den US-Aktienmärkten am Mittwoch weiteren Auftrieb gegeben. Die "Financial Times" hatte berichtet, dass beide Seiten kurz vor einer Einigung über einen Zolltarif von 15 Prozent stehen. Unterstützung lieferte zudem das Zoll-Abkommen zwischen den USA und Japan.

Der Dow Jones Industrial baute seine moderaten Anfangsgewinne im Handelsverlauf aus. Kurz vor Schluss stieg der Leitindex erstmals seit Ende Januar wieder über die Marke von 45.000 Punkten und gewann letztlich 1,14 Prozent auf 45.010,29 Zähler. Der marktbreite S&P 500 erklomm ein Rekordhoch und legte am Ende um 0,78 Prozent auf 6.358,91 Punkte zu. Der zunächst im Minus liegende Nasdaq 100 drehte nach oben und schloss mit einem Plus von 0,43 Prozent bei 23.162,41 Punkten./edh/he