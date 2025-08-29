Werbung ausblenden
US-Börsen am Montag geschlossen

Verluste vor langem Wochenende - Positiver August

(dpa-AFX) - Die US-Börsen haben zum Monatsausklang Kursverluste in unterschiedlicher Höhe erlitten. Bergab ging es am Freitag vor allem für den technologielastigen Leitindex Nasdaq 100, der um 1,2 Prozent auf 23.415 Punkte fiel. Der marktbreite S&P 500 fiel um 0,6 Prozent auf 6.460 Zähler nach unten. Der Dow Jones Industrial gab um 0,2 Prozent auf 45.545 Punkte nach.

In der Wochenbilanz weisen die drei Indizes Verluste von jeweils weniger als 0,4 Prozent auf. Ihrer positiven Monatsbilanz konnte die Freitagsschwäche aber nicht mehr viel anhaben. Trotz eines sehr schwachen Beginns verbuchten die Indizes im August Gewinne zwischen 0,8 und 3,2 Prozent.

Weil am kommenden Montag in New York feiertagsbedingt nicht gehandelt wird, war von Gewinnmitnahmen vor dem verlängerten Wochenende die Rede. Verwiesen wurde auch auf die Saisonalität im anstehenden September. Laut dem IG-Markets-Experten Christian Henke fällt die Bilanz des kommenden Monats "bekanntlich nicht allzu rosig aus", bevor dann im Oktober der "goldene Herbst" wieder ein beeindruckendes Schlussquartal einleiten könne./tih/he

