EQS-DD: PharmaSGP Holding SE: FUTRUE GmbH, Einlieferung von insgesamt 540 Aktien der PharmaSGP Holding SE in Delisting-Erwerbsangebot bis zum Meldestichtag der am 21. Juli 2025 veröffentlichten ...

Einlieferung von insgesamt 540 Aktien der PharmaSGP Holding SE in Delisting-Erwerbsangebot bis zum Meldestichtag der am 21. Juli 2025 veröffentlichten Bekanntmachung § 23 Abs. 1 Nr. 1 WpÜG, d.h. per 18. Juli 2025, 18.00 Uhr CEST