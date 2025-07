EQS-News: DN Deutsche Nachhaltigkeit präsentiert auf hochkarätigen Impact-Veranstaltungen

EQS-News: DN Deutsche Nachhaltigkeit AG / Schlagwort(e): Sonstiges

DN Deutsche Nachhaltigkeit präsentiert auf hochkarätigen Impact-Veranstaltungen



23.07.2025

Frankfurt am Main, 23. Juli 2025 – Die DN Deutsche Nachhaltigkeit (ISIN DE000A3DW408) wird auf dem renommierten European Forum Alpbach (EFA) als Speaker mit eigener Bühne auftreten und ihr Geschäftsmodell präsentieren. Zudem wird die Deutsche Nachhaltigkeit über ihre aktuelle Unternehmensstrategie informieren.

Das EFA findet vom 16. August bis zum 29. August statt. Zu den bekannten Gästen im österreichischen Alpbach zählen in diesem Jahr u.a. Christian Stocker, Bundeskanzler von Österreich, Armin Laschet, Mitglied des Deutschen Bundestags und Peter Bosek, CEO der Erste Group. Unter dem diesjährigen Motto „Recharge Europe“ werden auf dem EFA 2025 relevante Themen aus dem Bereich technologische Neuerungen, Klimaschutz, Innovation, Demokratie und Sicherheit diskutiert.

Darüber hinaus wird die Deutsche Nachhaltigkeit als Sponsor das International Impact Forum (IIF) am 10. September in Wien begleiten und dort auch zu den Speakern zählen. Bei der hochkarätigen Veranstaltung werden Gäste aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft erwartet, um sich über aktuelle Trends und Herausforderungen im Impact-Investing auszutauschen. Ein offizielles Programm mit den Speakern wird in Kürze veröffentlicht. Weitere Infos finden sich hier: https://internationalimpactforum.com/de/veranstaltung/vienna-2025

Durch die Teilnahme an den beiden renommierten Veranstaltungen der globalen Impact-Szene untermauert die Deutsche Nachhaltigkeit erneut ihre starke Positionierung in der Branche und ihre aktive Förderung des Impact Investings.

Über DN Deutsche Nachhaltigkeit

Die DN Deutsche Nachhaltigkeit investiert in Impact-Unternehmen mit hohen Wachstumschancen in Zukunftsbranchen wie AI, Mobilität, zirkuläre Ökonomie, Ernährung, Gesundheit und Energie und begleitet diese bei erfolgreichen Börsengängen. Dabei ist die Deutsche Nachhaltigkeit einer der führenden Anbieter bei der Beratung von Börsengängen und Kapitalmarkttransaktionen und verbindet schnell wachsende ESG-Unternehmen mit internationalen institutionellen Investoren. Die Deutsche Nachhaltigkeit verfolgt somit eine nachhaltige und börsenrelevante Strategie und berät ihre Portfoliopartner bankenunabhängig zu allen Instrumenten des Kapitalmarktes.

Investor Relations und Media Relations

edicto GmbH

Axel Mühlhaus / Svenja Liebig

+49 69 90550 5-50

DN@edicto.de

www.deutsche-nachhaltigkeit.com

