EQS-News: Erfahrene Biotechnologie-Expertin neu im Aufsichtsrat der BRAIN Biotech AG

Erfahrene Biotechnologie-Expertin neu im Aufsichtsrat der BRAIN Biotech AG



ZWINGENBERG, 23. Juli 2025 – Der Aufsichtsrat der BRAIN Biotech AG ist wieder vollständig besetzt: Dr. Ursula La Cognata wurde vom Amtsgericht Darmstadt mit Wirkung zum 11. Juli 2025 bis zur nächsten Hauptversammlung als neues Mitglied in den Aufsichtsrat bestellt. Sie ergänzt mit ihrer langjährigen Biotechnologie-Erfahrung das nun wieder vollständige sechsköpfige Gremium.

Frau Dr. Ursula La Cognata war langjährig in leitenden Positionen für Unternehmen mit starkem Biotechnologiebezug tätig, unter anderem bei Aventis und Bayer und zuletzt mit einem Fokus in den Bereichen Enzyme, Fermentation und natürlichen Nahrungsmitteln. Frau Dr. La Cognata leitet derzeit ihr eigenes Beratungsunternehmen und unterstützt innovative Gesellschaften bei der Markteinführung im Nahrungsmittelbereich und der Entwicklung von Produktions- und Fermentationskapazitäten.

Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Michael Majerus erklärt: „Wir haben mit Frau Dr. Ursula La Cognata für unseren Aufsichtsrat eine wissenschaftlich und unternehmerisch sehr kompetente und erfahrene Biotechnologin gewinnen können, die neben ihrer umfangreichen Industrieerfahrung im Zusammenhang mit Enzymen und Fermentationsprozessen u.a. auch ihre Expertise bei Produktentwicklungen und Markteinführung von Innovationen einbringen wird. Wir heißen die neue Aufsichtsrätin herzlich willkommen und freuen uns sehr auf die konstruktive Zusammenarbeit mit ihr."

Adriaan Moelker, CEO der BRAIN Biotech AG ergänzt: „Ich freue mich sehr über die umfangreiche Biotechnologie-Expertise unserer neuen Aufsichtsrätin. Wir gewinnen mit Frau La Cognata viel Erfahrung und Netzwerke in unseren Zielmärkten Ernährung, Life-Sciences und Umwelt."

Die gerichtliche Bestellung eines neuen Mitglieds für den Aufsichtsrat war notwendig geworden, nachdem eine Aufsichtsrätin ihr Mandat aus persönlichen Gründen niedergelegt hatte.

BRAIN Biotech Gruppe

Die BRAIN Biotech Gruppe ist ein führendes Unternehmen in der Erforschung, Entwicklung und Produktion von Spezialenzymen mit Schwerpunkt in der Lebensmittel- und Life-Science-Industrie. Darüber hinaus entwickelt die Unternehmensgruppe mikrobielle Produktionsorganismen und skalierbare Bioprozesse für die wirtschaftliche Produktion von Spezialenzymen und weiteren Proteinen. Maßgeschneiderte innovative biologische Lösungen für nachhaltigere Produkte und Prozesse runden das Angebot ab.

Die Muttergesellschaft der BRAIN Biotech Gruppe ist die BRAIN Biotech AG. Die Geschäftstätigkeit des integrierten Unternehmens gliedert sich in die beiden Segmente BRAINBiocatalysts (Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Spezialenzymen, Mikroorganismen, Inhaltsstoffen) und BRAINBioIncubator (forschungsintensive Entwicklungsprojekte, Pharma). Für die Produktion betreibt der Konzern Fermentationsanlagen in Großbritannien sowie Anlagen in Kontinentaleuropa und in den USA.

BRAIN Biotech ist seit dem 9. Februar 2016 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (Ticker: BNN; ISIN DE0005203947 / WKN 520394). Das Unternehmen beschäftigt rund 300 Mitarbeitende an mehreren Standorten und erzielte im Geschäftsjahr 2023/24 einen Umsatz von 54,6 Mio. Euro. Weitere Informationen unter: www.brain-biotech-group.com.

