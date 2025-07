GNW-News: Duck Creek erhält fünf Celent XCelent Awards für herausragende Leistungen im Bereich Versicherungstechnologie

^BOSTON, July 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies (https://mcas-

proxyweb.mcas.ms/certificate- checker?login=false&originalUrl=https%3A%2F%2Fwww.duckcreek.com.mcas.ms%2F%3FMca sTsid%3D15600&McasCSRF=0c1c7b66411ae8efe97e69576d52e2a5b8e5cd5a621b4f5e0cfe6af8c 5a5b9be), ein weltweit führender Anbieter, der die Zukunft der Schaden- und Unfallversicherung (P&C) sowie der allgemeinen Versicherung maßgeblich mitgestaltet, gab heute bekannt, dass das Unternehmen in den aktuellen Celent- Berichten zu ?Policy Administration Systems: P&C Insurance" für Nordamerika, EMEA und LATAM mit insgesamt fünf XCelent Awards in der Kategorie ?Advanced Technology 2025" ausgezeichnet wurde. Duck Creek erhielt drei Advanced Technology XCelent Awards für Nordamerika, EMEA und Lateinamerika und wurde außerdem mit den XCelent Awards für Funktionsumfang und Kundenbasis sowie Kundendienst für Nordamerika ausgezeichnet. Duck Creek wurde darüber hinaus im Nordamerika-Bericht als ?Luminary" ausgezeichnet und in den regionalen Ausgaben der ?Policy Administration Systems: P&C Insurance"-Berichte für EMEA, APAC und LATAM als ?Technology Standout" anerkannt. Die Auszeichnung ?Luminary" ist die höchste Anerkennung von Celent und steht für herausragende Leistungen in beiden Bewertungskriterien. Die Kategorie ?Technology Standout" zeichnet moderne Lösungen aus, die technische Innovation und Agilität in den Mittelpunkt stellen. ?Duck Creek Policy ist ein modernes, cloudbasiertes System zur Verwaltung von Policen, das über eine durchdachte, benutzerfreundliche Oberfläche leistungsstarke Funktionen zugänglich macht. Wir gratulieren Duck Creek zur Auszeichnung als ,Luminary' in Nordamerika sowie zu den Spitzenplatzierungen in der Celent Technical Capability Matrix in mehreren globalen Regionen des Berichts ,2025 Policy Administration Systems Vendors' für Schaden- und Unfallversicherungen," so Karlyn Carnahan, CPCU, Head of Insurance | North America bei Celent. Duck Creek erhielt in dem Bericht hohe Bewertungen für sein ausgereiftes, cloudbasiertes Policy Administration System (PAS), das von einer Vielzahl von Versicherern weltweit eingesetzt wird. Die Duck Creek-Plattform wurde mit personenbezogenen Arbeitsbereichen konzipiert und unterstützt Underwriting und Policenverwaltung mit hoher Benutzerfreundlichkeit und Effizienz. Ihre Architektur basiert auf Microsoft Azure, ermöglicht cloudnative DevOps-Prozesse, unterstützt zweiwöchentliche Releases und beinhaltet eine integrierte Bewertungs-Engine für flexibel konfigurierbare Preislogiken. ?Die Anerkennung durch Celent in drei regionalen Berichten zeigt, dass unser Innovationsansatz im Bereich Policenverwaltung messbare Wirkung entfaltet", so Mike Jackowski, CEO von Duck Creek Technologies. ?Duck Creek Policy steht nicht nur für Modernisierung - wir geben Versicherern weltweit die nötige Flexibilität geben, wettbewerbsfähig zu bleiben, Chancen schnell zu nutzen und nachhaltige Kundenerlebnisse zu schaffen." Über Duck Creek Technologies Duck Creek Technologies ist ein weltweit führender Anbieter intelligenter Lösungen, der die Zukunft der Schaden- und Unfallversicherung (P&C) sowie der allgemeinen Versicherungsbranche gestaltet. Wir sind die Plattform, auf der moderne Versicherungssysteme aufgebaut werden und die es der Branche ermöglicht, die Leistungsfähigkeit der Cloud zu nutzen, um agile, intelligente und zukunftssichere Prozesse zu betreiben. Authentizität, Zweckmäßigkeit und Transparenz sind für Duck Creek von zentraler Bedeutung. Wir sind der Meinung, dass Versicherungen für Privatpersonen und Unternehmen verfügbar sein sollten, wann, wo und wie sie diese am meisten benötigen. Unsere marktführenden Lösungen sind als Einzellösungen oder als komplette Suite (https://mcas- proxyweb.mcas.ms/certificate- checker?login=false&originalUrl=https%3A%2F%2Fwww.globenewswire.com.mcas.ms%2FTr acker%3Fdata%3DmW1bNQ_jmWnGicskuC_N339LSfWw0InIrQFnvQcazweMFgrqQTpN1NRfOgBGxqdPZ FSrLbdGqXt7BxhCd87x9nbfppgL_Z3bCkT1FJyqPQqVNQpqV5-Ew6mO6ZtrDQiet2- _r96xZhJFXT6TzYpcWg1Ix4XTdoWxXgGOIisHL6_9lwYp2oQKyHrPnP5QtlglqS- 1RZg1EEt5Cx_jEd87F-ADOWp0KirGd4tdaJ5d-EV6_OzUEEv0bkFyla5D88yGDZn- 5Z0UwwODbaZHOGg185yJTqE70Wt5lH5NhUnjVzVv28LV5DRUEgXeWKoh4zOAGHtEJ4mhVHx1RFm8x__4 whhC3czhDydt984na9W-8IceJXWvlhYvexWPx1GaAIRY%26McasTsid%3D15600&McasCSRF=6d33e10

e0a19fb2737365bbeb618946fc2255a891cf24faeea0da60345f706be&McasTsid=15600) erhältlich.

e0a19fb2737365bbeb618946fc2255a891cf24faeea0da60345f706be&McasTsid=15600) erhältlich.

Alle sind über Duck Creek OnDemand (https://mcas-proxyweb.mcas.ms/certificate- checker?login=false&originalUrl=https%3A%2F%2Fwww.globenewswire.com.mcas.ms%2FTr acker%3Fdata%3DZxbYPBtiGF3hrhnbbtfCFNzCeBCKeilwuWWtZiM_KCjhcZLwF5DjUbv0FXjPwWj50 NqWf7Sx0fM- XrUV9KUtbb3BtTANYAWkyovSzabUDixANZYZzMdKZg1y2du1aPoEggOpkWxz7VIXVfMaQ6C5Tg6dUiPL udgjVxGPH1h9NMstNmDgwuNk9Ld2UFpZwIH2owic9fGKfMp02jN- I3jvr3cZMQB7S7nnsTWvL0aXO2D6f1sqL8qPIiRzuWoEzfrOWQ2pwZIMfr3nI6lE5g_dCQeFEVqEZQ1H TTXfcQ6spNFyTe85jN7vzzdUrnUcqD21EdDly9LylJi3_2Gglkth5vFHT- zr_THptdper29J0bpXxYTiRSnAvHfJCwUA41MACH_D_r95gic_996H0gkv_g%3D%3D%26McasTsid%3D 15600&McasCSRF=6d33e10e0a19fb2737365bbeb618946fc2255a891cf24faeea0da60345f706be& McasTsid=15600) verfügbar. Besuchen Sie www.duckcreek.com (https://mcas- proxyweb.mcas.ms/certificate- checker?login=false&originalUrl=http%3A%2F%2Fwww.duckcreek.com.mcas.ms%3FMcasTsi d%3D15600&McasCSRF=0c1c7b66411ae8efe97e69576d52e2a5b8e5cd5a621b4f5e0cfe6af8c5a5b 9be), um mehr zu erfahren. Folgen Sie Duck Creek auf unseren sozialen Kanälen für die neuesten Informationen - LinkedIn (https://mcas- proxyweb.mcas.ms/certificate- checker?login=false&originalUrl=https%3A%2F%2Fwww.globenewswire.com.mcas.ms%2FTr acker%3Fdata%3DaO2Re- PszjFVBbVrXPX3CkMURL7TSoxzHNgCGB76s1QKvAnKSu21Nh3g4_Wx3LfYbLqn9rKeXTrJ9rc8GkdtZE jGWcEnu02O9PXdhC3I9ldBGM0UTdGa3FJCGpLROhKOBv9QaWEYyQvHZwXdZsgen2FQBKRvCoExfmX9Cv D3W- xlvYfU7aw6Pbkymi35IOWxUaX3cpqHaynRqJ7Bo5fSn0tod5X7qUCRR1CDJ5prLN_IpzILWcDzsW1VpH U3UUafLKBr-pHwqw7lLl74MlgDJ0f0YGwNpK25s4vO6Nf3DF9Fk57zBSSIhTOKM6TFCy- XdkP7na4Mv5oNZCi_m8mszJOZ50lPiBZXAmZOJ6_nnr5XOWQ5gp49OPEfqgCCgGgO%26McasTsid%3D1 5600&McasCSRF=6d33e10e0a19fb2737365bbeb618946fc2255a891cf24faeea0da60345f706be&M casTsid=15600) und X (https://mcas-proxyweb.mcas.ms/certificate- checker?login=false&originalUrl=https%3A%2F%2Fwww.globenewswire.com.mcas.ms%2FTr acker%3Fdata%3Du4bJUPx71qj65oYNe4uKgla7Td0IvnSMcFyzDda0Y7evhFwqgYC1gvQUIMOzm3n0N 6nDp07wj9P4nUQzO3liYzrwwYVB- 2u_B3ZOti8agDFaskbX-4QaPt66FZXzBCozZ7V4lCnM37B2zR_G2UKprrKcnsoUlydH7c5g4zHlrIJHq e0VPi1ZxoHD_lOpXbx4YD5t7Tsm-Q8kE_ta6IMGvjZ7vnYDG6ZDx- rEv6lbApRjVzwSyxjj73kB_3vnTB5kXA3lYNQx3pAMBW94yD4OuhzLRZSF6DnQaZFgO2chq_hx0kCxuC 6GMUmKEXtNksRlY2GzlCm9ObqF7CwUPE74CPGYwKzVx5s26ImvTtp1FEcTssxKWraJJ6sGcmo8zDVXWT IsPg9CeUdR0G0H-NncEVA3-Ui2OBPyn7RElY2PflvZ- qg2HBrHO9uYarI0xuWx%26McasTsid%3D15600&McasCSRF=6d33e10e0a19fb2737365bbeb618946f c2255a891cf24faeea0da60345f706be&McasTsid=15600).