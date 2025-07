EQS-News: Viromed Medical AG vereinbart Vertriebskooperation mit TriPart für die Markteinführung von ViroCAP® und PulmoPlas® in der Türkei

EQS-News: Viromed Medical AG / Schlagwort(e): Kooperation

Viromed Medical AG vereinbart Vertriebskooperation mit TriPart für die Markteinführung von ViroCAP® und PulmoPlas® in der Türkei



24.07.2025

Viromed Medical AG vereinbart Vertriebskooperation mit TriPart für die Markteinführung von ViroCAP® und PulmoPlas® in der Türkei

Pinneberg, 24. Juli 2025 – Die Viromed Medical AG („Viromed“; ISIN: DE000A3MQR65), ein Medizintechnikunternehmen und Pionier der Kaltplasmatechnologie, hat eine neue Vertriebskooperation mit TriPart TITAN GmbH & Co. KG, einem auf die Vermarktung von Medizinprodukten und Medizintechnik spezialisierten Unternehmen, geschlossen. Die Vereinbarung sieht den Markteintritt der neuen Viromed-Produkte ViroCAP® und PulmoPlas® in der Türkei vor. Der Verkaufsstart der innovativen Medizintechnikprodukte ist für das erste Quartal 2026 geplant.

Im Rahmen der Kooperation sollen zunächst 5.000 Einheiten von ViroCAP®, einem mobilen Medizingerät zur Behandlung von Hauterkrankungen mithilfe von kaltem atmosphärischem Plasma, abgenommen werden. Darüber hinaus umfasst die Vereinbarung ein Volumen von 750 Einheiten des Produkts PulmoPlas®, ein Medizingerät zur Vorbeugung und Behandlung von ventilatorassoziierter Pneumonie (VAP) bei mechanisch beatmeten Patienten mithilfe von kaltem atmosphärischem Plasma. Die Produkte richten sich an Krankenhäuser, niedergelassene Ärzte sowie an chirurgisch tätige Fachmediziner. Der Vertrieb erfolgt dabei auf Vorkassebasis, wobei keine vertraglich fixierten Vorabzahlungen vereinbart wurden.

Uwe Perbandt, Vorstandsvorsitzender der Viromed Medical AG: „Mit TriPart haben wir einen starken Partner mit direktem Zugang zu medizinischen Einrichtungen und Entscheidern im türkischen Gesundheitswesen gewonnen. Die Türkei ist mit nahezu 90 Millionen Einwohnern ein strategisch bedeutender Wachstumsmarkt mit hoher Relevanz für unsere internationalen Expansionsziele.“ Die Vertriebsvereinbarung ist ein weiterer Schritt in der Umsetzung der dynamischen Wachstumsphase des Unternehmens.

Parallel zur geplanten Markterschließung in der Türkei hat Viromed bei seinem Technologiepartner relyon plasma GmbH, einer Tochtergesellschaft der TDK Electronics AG, die Produktion von 11.000 ViroCAP®-Geräten zur Auslieferung im Jahr 2026 in Auftrag gegeben. Diese sollen unter anderem zur Belieferung neuer internationaler Märkte dienen und die Verfügbarkeit für bestehende Vertriebskooperationen sicherstellen.

Viromed verfügt bereits über zahlreiche Vertriebs- und Marketingkooperationen: Der exklusive Vertriebsvertrag mit dem koreanischen Unternehmen UMECO umfasst zehn asiatische Länder. Die Kooperation mit der Lang Life Sciences GmbH zielt auf den Markt der Veterinärmedizin.

Über die Viromed Medical AG

Die Viromed Medical AG ist auf die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Medizinprodukten spezialisiert. Das operative Geschäft des seit Oktober 2022 börsennotierten Unternehmens konzentriert sich über die 100 %ige Tochtergesellschaft Viromed Medical GmbH auf die Verbreitung der innovativen Kaltplasmatechnologie (KAP) für medizinische Anwendungen. Dabei kann Viromed auf eine breite Kundenbasis in der DACH-Region und darüber hinaus zurückgreifen. Die Viromed Medical AG verfolgt das Ziel, den Einsatz von KAP in der Medizin in den kommenden Jahren weiter voranzutreiben und entsprechende Wachstumspotenziale zu realisieren.

