Nemetschek erhöht Umsatzprognose nach starkem Quartal

München (Reuters) - Der Bau- und Architektur-Softwareanbieter Nemetschek schraubt seine Umsatz- und Gewinnerwartungen für das laufende Jahr nach oben.

Der Umsatz werde - einschließlich der im vergangenen Jahr erworbenen GoCanvas - währungsbereinigt um 20 bis 22 Prozent zulegen, teilte Nemetschek am Donnerstag in München mit. Bisher hatte das Unternehmen ein Plus von 17 bis 19 Prozent in Aussicht gestellt. Die operative Umsatzrendite (Ebitda-Marge) werde dabei weiterhin bei rund 31 Prozent liegen.

Im zweiten Quartal schnellte der Umsatz währungsbereinigt um 30 Prozent auf 290 Millionen Euro, das opearative Ergebnis (Ebitda) stieg währungsbereinigt sogar um 46 Prozent auf 88,5 Millionen Euro. Das entspricht einer Ebitda-Marge von 30,5 (2024: 27,0) Prozent. Grund für die starken Zuwächse sei zum einen die höhere Nachfrage nach Mehrjahresverträgen in der Design-Sparte, die sich vor allem an Architekten richtet, zum anderen das Bau-Segment, in dem auch GoCanvas die Umsätze nach oben treibe.

Nemetschek hatte umgerechnet 700 Millionen Euro für GoCanvas gezahlt, einen Anbieter von Software zur papierlosen Erfassung, Auswertung und Bearbeitung von Baustellen-Daten.

