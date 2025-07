Original-Research: Alzchem Group AG (von Montega AG): Halten

^ Original-Research: Alzchem Group AG - von Montega AG 24.07.2025 / 17:31 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Alzchem Group AG Unternehmen: Alzchem Group AG ISIN: DE000A2YNT30 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Halten seit: 24.07.2025 Kursziel: 140,00 EUR (zuvor: 105,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA Preview Q2: Solides Wachstum und weiter hohe Marge durch Specialty Chemicals erwartet Alzchem wird am 30. Juli den Halbjahresbericht 2025 vorlegen. Wir gehen davon aus, dass das Unternehmen die jüngste Kursrallye mit einem soliden Zahlenwerk und einem positiven Update zu den laufenden Investitionsprojekten untermauert, positionieren uns im Hinblick auf die Zahlen jedoch leicht unterhalb des Konsens'. [Tabelle] Top Line: Üblicherweise erzielt Alzchem in Q2 einen gegenüber Q1 leicht niedrigeren Umsatz, da das erste Quartal von der in den Wintermonaten saisonal-bedingt höheren Nachfrage für den zur Erntesteigerung in der Landwirtschaft eingesetzten Wachstumsregler Dormex® begünstigt wird. Wir rechnen für Q2 mit einem Erlösvolumen i.H.v. 142,0 Mio. EUR (+4,3% yoy; -1,9% qoq), das durch ein erneut überproportionales Wachstum im Segment Specialty Chemicals und hier insbesondere von den Sparten Human Nutrition (u.a. Kreatin/Creapure®) bzw. Custom Manufacturing (Kundensynthese) getrieben sein dürfte. Auch der Absatz des vor allem in der Wehrtechnik aktuell stark nachgefragten Nitroguanidin (NQ) dürfte ungebrochen hoch sein. Hierzu kursierte kürzlich die Meldung, wonach der britische Rüstungs- und Luftfahrtkonzern BAE Systems einen innovativen neuen Ansatz für die Produktion von Energieträgern und Treibstoffen entwickelt hat, durch den die erforderlichen Mengen an Nitroglycerin (NG) und Nitrozellulose (NC) reduziert und stattdessen synthetische Materialien verwendet werden. Da die Rohstoffe NG und NC ebenfalls sehr knapp sind und neben NQ die beiden weiteren Komponenten der dreiteiligen Treibladungen für 155mm-Artilleriegranaten darstellen, dürfte eine (teilweise) Substitution von NG und NC letztlich sogar die Produktion von 155mm-Munition unterstützen. So ließe sich ihr Einsatz auf diesen Bereich verlagern, anstatt NG und NC für die Herstellung anderer Sprengstoffe zu verwenden, die keine Triple-Base-Munition sind. Insoweit sollte das von BAE Systems entwickelte Verfahren den Bedarf von NQ nicht beeinträchtigen, sondern könnte ihn vielmehr sogar erhöhen. Bottom Line: Die u.E. starke Performance des Segments Specialty Chemicals lässt ein anhaltend hohes Margenniveau erwarten, das wir aufgrund der im zweiten Quartal qoq niedrigeren Strompreise (Ø-Börsenstrompreis Q2/25: 6,97 ct/kWh; Q1/25: 11,24 ct/kWh; Quelle: Vattenfall) trotz des geringeren Erlösvolumens sogar oberhalb des Q1-Levels erwarten (MONe EBITDA-Marge Q2: 19,6%; Q1: 18,9%). Auf Halbjahressicht dürfte bei Alzchem somit ein EBITDA i.H.v. rund 55 Mio. EUR zu Buche stehen, womit auch die FY-Guidance (ca. 113 Mio. EUR) bestätigt werden sollte, zumal der Vorstand bereits im Q1-Earnings Call ein noch stärkeres zweites Halbjahr in Aussicht stellte. Weitere Fokusthemen: Der Zollkonflikt zwischen den USA und der EU sollte nach wie vor keine direkten Auswirkungen auf das US-Geschäft (Umsatzanteil: ca. 16%) haben, da Alzchem als der bei vielen Produkten einzige westliche Hersteller außerhalb Chinas in der Regel Ausnahmeregelungen genießt. Mit Blick auf die bis Ende 2026 anberaumte Suche nach einem geeigneten Standort für die erste Produktionsstätte in den USA befindet sich das Unternehmen u.E. 'on track'. Cashflow-seitig dürfte sich hingegen ein weiterer Vorratsaufbau im Hinblick auf die für H1/26 geplante längere Wartung eines Carbidofens am Standort Hart temporär negativ auswirken. Auf Gesamtjahressicht gehen wir, nicht zuletzt durch weitere kundenseitige Vorauszahlungen zum Ausbau der NQ-Produktion (Q1: 39,5 Mio. EUR), dennoch weiterhin von einem spürbar positiven Free Cashflow aus (MONe: 18,8 Mio. EUR). Modellparameter überarbeitet: Die u.E. uneingeschränkt positiven Perspektiven rund um die NQ-Nachfrage und -Produktion sind darüber hinaus wesentlicher Grund dafür, dass wir unsere bislang sehr konservative Prognose hinsichtlich der EBIT-Marge zur Ermittlung des Terminal Values um 300 BP auf 18,0% heraufsetzen. Darüber hinaus haben wir aufgrund des mittlerweile erreichten Handelsvolumens der Aktie (Ø XETRA-Handelsvolumen der letzten 100 Tage: 5,05 Mio. EUR) und des weiter gestiegenen Free Floats den Risikoparameter (Beta) unseres DCF-Modells auf 1,20 gesenkt (zuvor: 1,30). Daraus resultiert ein geringerer WACC von 7,70% (zuvor: 8,25%). Fazit: Wir erwarten bei Alzchem weiterhin positiven Newsflow, der kurzfristig von soliden Q2-Zahlen und einem unverändert optimistischen Mittelfristausblick geprägt sein sollte. Das Bewertungsniveau der Aktie erachten wir infolge der eindrucksvollen Kursrallye seit Coverage-Aufnahme (+154%) und angesichts eines EV/EBITDA 2025e von 15,5x (Ø 10Y: 4,6x; Quelle: Capital IQ) inzwischen aber als weitestgehend ausgereizt. Auf Basis unserer Modellanpassungen erhöhen wir das Kursziel auf 140,00 EUR (zuvor: 105,00 EUR) und bestätigen das Rating 'Halten'. 