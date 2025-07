EQS-Adhoc: Noratis AG: Noratis AG und IMMOWERK vereinbaren Nachtrag zur Investitionsvereinbarung unter aufschiebender Bedingung/Barmittel i.H.v. 16,0 Mio. Euro werden bis Ende Dez. 2025 zur Verfügung gestellt

EQS-Ad-hoc: Noratis AG / Schlagwort(e): Vereinbarung

Noratis AG: Noratis AG und IMMOWERK vereinbaren Nachtrag zur Investitionsvereinbarung unter aufschiebender Bedingung/Barmittel i.H.v. 16,0 Mio. Euro werden bis Ende Dez. 2025 zur Verfügung gestellt



25.07.2025 / 12:30 CET/CEST

Noratis AG

Eschborn



Noratis AG und IMMOWERK vereinbaren Nachtrag zur Investitionsvereinbarung unter aufschiebender Bedingung/Barmittel i.H.v. 16,0 Mio. Euro werden bis Ende Dez. 2025 zur Verfügung gestellt

Eschborn, 25. Juli 2025 – Die Noratis AG (Aktie: ISIN: DE000A2E4MK4 / WKN: A2E4MK) und die ImmoWerk Holding GmbH haben sich darauf verständigt, den in der Investitionsvereinbarung (vgl. Ad hoc-Mitteilung vom 5.3.2025) vereinbarten Zeitplan zur Einbringung der Barmittel in Höhe von 16,0 Mio. Euro in die Noratis AG abzuändern. Statt bis Ende Juli 2025 wird die Einbringung der Barmittel nunmehr bis Ende Dezember 2025 erfolgen.

Der Nachtrag steht unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Merz Real Estate GmbH & Co. KG gegenüber der Noratis AG erklärt, dass sämtliche Ansprüche der Noratis AG gegenüber der Merz Real Estate GmbH & Co. KG aus der Investoren- und Festbezugsvereinbarung vom 2. Juli 2024/14. August 2024 durch den Abschluss des Nachtrags nicht berührt werden und dass die Ansprüche der Noratis AG gegenüber der Merz Real Estate GmbH & Co. KG erst mit der der vollständigen Einbringung von Barmitteln in Höhe von mindestens EUR 16.000.000 durch die ImmoWerk Holding GmbH in die Noratis AG bis Ende Dezember 2025 entfallen.