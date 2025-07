GNW-News: eXp Realty startet in Japan und markiert damit den vierten globalen Markteintritt im Jahr 2025

^BELLINGHAM, Washington, July 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty®, das größte unabhängige Immobilienmaklerunternehmen der Welt und eine Kerntochtergesellschaft von eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI), gab heute seine offizielle Expansion nach Japan bekannt. Dies ist nach Peru, der Türkei und Ecuador der vierte internationale Start des Unternehmens in diesem Jahr. ?Makler in Japan arbeiten seit Jahren in einem System, das wenig Spielraum für Verbesserungen lässt", sagt Felix Bravo, Managing Director International bei eXp Realty. ?Es geht nicht darum, härter zu arbeiten, das tun sie bereits. Das Problem ist struktureller Natur. Die meisten Modelle nehmen zu viel und geben zu wenig zurück. Wir bringen eine Plattform, die diese Gleichung umdreht. Bessere Wirtschaft, echte Eigenverantwortung, weltweiter Einfluss. Darum geht es bei eXp." Zum Auftakt der Markteinführung veranstaltet eXp am 2. Oktober 2025 in Tokio eine Live-Begrüßungsveranstaltung, bei der die Unternehmensleitung die Vision und das Modell vorstellt und erklärt, was dieser Moment für Makler bedeutet, die bereit sind, die Kontrolle über ihr Geschäft zu übernehmen. Die Expansion nach Japan stärkt die Präsenz von eXp im Asien-Pazifik-Raum und kommt dem Ziel näher, bis 2030 die Zahl von 50.000 Maklern in Ländern außerhalb der USA zu erreichen. Mit dem skalierbarsten Geschäftsmodell in der Immobilienbranche unterstützt eXp Einzelmakler, die schlanke, leistungsstarke Unternehmen führen, sowie solche, die große internationale Teams aufbauen, und bietet ihnen die Flexibilität, Eigenverantwortung und Reichweite, die sie für Wachstum auf jeder Ebene benötigen. Ken Tanaka, eine angesehene Stimme im japanischen Immobiliensektor, wird den neuen Markt leiten. Tanaka bringt jahrzehntelange Erfahrung, ein tiefes Verständnis der Marktdynamik in Japan und einen klaren Fokus darauf mit, Maklern dabei zu helfen, in einem modernen Geschäftsumfeld erfolgreich zu sein. ?Die japanische Immobilienmaklerbranche hat sich lange Zeit nur langsam von veralteten Altmodellen gelöst", sagt Ken Tanaka, Country Leader von eXp Japan. ?eXp ist ein kompletter Neustart - eine Plattform, die für Freiheit, Innovation und Wachstum gebaut wurde. Hier bauen Makler Unternehmen nach ihren eigenen Vorstellungen auf. Japan ist bereit für eine Zukunft, wo der Makler an erster Stelle steht." Was eXp Realty für japanische Makler auszeichnet * Kein Bürobedarf - cloudbasiert, Arbeiten von überall * Attraktive Provisionsstruktur zur Maximierung der Maklereinnahmen * Umsatzbeteiligungs- und Kapitalmöglichkeiten (vorbehaltlich der lokalen Gesetze und Verfügbarkeit) * Globales Maklernetzwerk in einer Vielzahl von Ländern für Empfehlungen und Zusammenarbeit * Live-Schulungen, Führungsunterstützung und Mentoring über eXp World, LearnWorlds und Slack Makler, die bereit sind, ihre Karriere selbst in die Hand zu nehmen, können unter www.expjapan.co.jp (https://www.expjapan.co.jp/) mehr erfahren. Über eXp World Holdings, Inc. eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) ist die Holdinggesellschaft von eXp Realty® und SUCCESS® Enterprises. eXp Realty ist das größte unabhängige Immobilienmaklerunternehmen der Welt mit fast 81.000 Maklern in 28 Ländern. Als cloudbasiertes, maklerzentriertes Maklerunternehmen bietet eXp Realty branchenführende Provisionsaufteilungen, Umsatzbeteiligungen, Kapitalbeteiligungen und ein globales Netzwerk, das es Maklern ermöglicht, florierende Unternehmen aufzubauen. Weitere Informationen finden Sie unter expworldholdings.com (https://expworldholdings.com/). SUCCESS® Enterprises, verankert im SUCCESS® Magazine, ist seit 1897 ein vertrauenswürdiger Name in der persönlichen und beruflichen Entwicklung. Als Teil des eXp-Ökosystems bietet es Maklern Zugang zu wertvollen Ressourcen, um ihre Fähigkeiten zu verbessern, ihr Geschäft auszubauen und langfristigen Erfolg zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie unter success.com (https://success.com/). Sicherer Hafen und zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Unternehmens und seiner Geschäftsführung wider, beinhalten jedoch bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die sich erheblich auf die tatsächlichen Ergebnisse auswirken könnten. Diese Aussagen beinhalten u.?a. Aussagen zur internationalen Expansion, zum Erfolg einzelner Makler und zur Verfügbarkeit von Kapitalbeteiligungsprogrammen. Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich und nachteilig von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Ergebnissen abweichen, sind unter anderem Schwankungen auf dem Immobilienmarkt, Änderungen bei der Bindung oder Anwerbung von Maklern, die Fähigkeit des Unternehmens, erfolgreich auf internationalen Märkten zu expandieren, Wettbewerbsdruck, regulatorische Änderungen und andere Risiken, die in den Unterlagen des Unternehmens bei der SEC aufgeführt sind. Wir übernehmen keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Kontakt für Medienarbeit eXp World Holdings, Inc. mediarelations@expworldholdings.com (mailto:mediarelations@expworldholdings.com) Kontakt für Anlegerbeziehungen Denise Garcia, Managing Partner Hayflower Partners investors@expworldholdings.com (mailto:investors@expworldholdings.com) Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ce681ede-7b58-481f-a422- d838edc60491 °