Neue KI-Lösung: AUSTRIACARD HOLDINGS automatisiert Content Management für Unternehmen

Mit der „Digital Taskforce for Enterprise Content Understanding (ECU)“ präsentiert AUSTRIACARD eine Lösung für die intelligente Verarbeitung aller Unternehmensinhalte – von Multimedia bis hin zu E-Mails.



Wien, 24. Juli 2025 – Die börsennotierte AUSTRIACARD HOLDINGS AG (ACAG), ein führendes Unternehmen im Daten- und Informationsmanagement, stellt mit der „Digital Taskforce for Enterprise Content Understanding (ECU)“ eine neue KI-Anwendung vor. Das System organisiert große, täglich anfallende Informationsmengen für Unternehmen und verarbeitet sie eigenständig weiter.



Die KI-Lösung wurde für Unternehmen und Institutionen entwickelt, die laufend mit unstrukturierten Inhalten in großem Umfang konfrontiert sind von E-Mails und Dokumenten bis hin zu Bildern, Videos und Audiodateien. Dabei stoßen herkömmliche Speicher- und Verwaltungslösungen an ihre Grenzen. Es ist oftmals nicht möglich, Inhalte ausreichend zu analysieren und die für das Unternehmen tatsächlich relevanten und wertschöpfenden Informationen zu identifizieren. Dazu zählt etwa die Aufbereitung von schriftlichen Kundenanfragen, damit Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter daraus die relevanten Daten erhalten. Solche Schritte mussten bisher manuell – und damit zeitintensiv – erledigt werden. Genau diese Lücke schließt nun AUSTRIACARD mit „Digital Taskforce ECU“, indem KI-Agenten diese Aufgaben übernehmen.

Automatisiertes Content-Management durch KI-Agenten



Die „Digital Taskforce ECU“ ergänzt mit ihren Anwendungen auch bestehende Dokumentenmanagement-Systeme. Drei spezialisierte KI-Agenten – für Text-, Sprach- und visuelle Inhalte – ermöglichen es Unternehmen, Informationen zu analysieren, zu klassifizieren und weiterzuverarbeiten, ohne neue Anwendungen programmieren zu müssen.

Das System stellt dabei sicher, dass alle Inhalte konsistent im Einklang mit den bestehenden unternehmensinternen Prozessen und Regeln verarbeitet werden. Dabei greifen KI-Agenten auf historische Daten und interne Richtlinien zu.

„Digital Taskforce ECU“ steigert Produktivität und beschleunigt Abläufe



Mit der Einführung der „Digital Taskforce ECU“ werden Dokumente deutlich schneller verarbeitet, komplexe Workflows automatisiert und die Gesamtproduktivität sowie Effizienz im Unternehmen gesteigert. Die Lösung lässt sich nahtlos in bestehende technologische Infrastrukturen wie E-Mail-Server, Datenbanken oder Archivsysteme integrieren, ohne dass grundlegende Systemveränderungen erforderlich sind.

Muss ein Unternehmen beispielsweise ein großes Volumen eingehender E-Mails oder Kundenanfragen per Telefon bearbeiten, so kann die neue Lösung folgende Aufgaben automatisiert übernehmen:

Anbindung an E-Mail-System und Chatprotokolle

Automatische Registrierung jeder Anfrage im CRM-System

Analyse jeder Konversation – inklusive Sentiment-Erkennung

Speicherung aller Anfragen in einer von „Digital Taskforce ECU“ verwalteten Datenbank

Beantwortung offener Fragen zu jedem Fall – auch kanalübergreifend, z.B. bei Fällen, die per E-Mail beginnen und telefonisch fortgesetzt warden



Spyros Sakellariou, Group AI and Data Analytics Director der AUSTRIACARD HOLDINGS AG, erklärt:

„Die ‚Digital Taskforce für ECU‘ automatisiert Geschäftsprozesse rund um unstrukturierte Daten – etwa Textdokumente, Bilder, Sprache oder Videos. Bisher war dafür manuelle Bearbeitung nötig, um diese Daten für Informationssysteme nutzbar zu machen. Heute können fast alle Organisationen, ob privat oder öffentlich, vom Einsatz der ‚Digital Taskforce ECU‘ profitieren. Sie entlastet Mitarbeitende von standardisierten Aufgaben und schafft so Freiraum, menschliche Kreativität und Intelligenz zu nutzen, um Innovation und organisatorische Effizienz voranzutreiben.“

ÜBER AUSTRIACARD HOLDINGS AG



AUSTRIACARD HOLDINGS AG ist ein Unternehmen, das auf mehr als 130 Jahre Erfahrung und Innovation in den Bereichen Informationsmanagement, Druck und Kommunikation zurückgreift, um Kundenerlebnisse zu schaffen, die von Transparenz und Sicherheit geprägt sind. Das Unternehmen bietet ein komplementäres Produkt- und Dienstleistungsportfolio in den Bereichen Zahlungslösungen, Identifikation, Smart Cards, Personalisierung, Digitalisierung und sicheres Datenmanagement. ACAG beschäftigt international 2.400 Mitarbeiter und ist an der Wiener und Athener Börse unter dem Symbol (ACAG) notiert.

Ansprechpartnerin: Theoni Dimopoulou, Leiterin Unternehmenskommunikation und Marketing der Gruppe

Tel.: T: +43 (1) 61065 - 355

E-Mail: t.dimopoulou@AUSTRIACARD.com

Website: www.AUSTRIACARD.com

Symbol: ACAG

ISIN: AT0000A325L0

Börsenplätze: Wien Prime Market, Athen Main Market

