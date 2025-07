Deutsche Bank - Wie ein Schweizer Uhrwerk

Diese Entwicklung hätten der Aktie der Deutschen Bank wohl nur ganz wenige zugetraut. Nach dem Bruch einer langfristigen Abwärtstrendlinie sowie dem Abschluss einer inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation strebt der Banktitel dynamisch nach Norden. Mit Blick auf den nahenden Monatsultimo lässt sich der beschriebene Lauf am besten an den letzten Monatskerzen festmachen: Seit August 2024 stehen 12 weiße Monatskerzen in Serie zu Buche! Der zugrundeliegende Basisaufwärtstrend verläuft also hoch dynamisch und ist absolut intakt. Das nächste Anlaufziel stecken nun die horizontalen Hürden bei rund 30 EUR ab, ehe die Hochs von 2012 und 2014 bei 33,63/34,05 EUR wieder auf die Agenda rücken. Aber auch unter dem Blickwinkel eines aktiven Money Managements liefert der aktuelle Chartverlauf eine wichtige Orientierungshilfe. Das jüngste Aufwärtsgap im Tagesbereich (26,79/26,64 EUR) dient in Zukunft als eine erste Unterstützung – weitere Rückzugsmarken bestehen bei rund 26 EUR bzw. 25 EUR. Die angeführten Auffangbereiche sollten auch Zertifikateanlegerinnen und Zertifikateanleger bei der Produktauswahl berücksichtigen.

Deutsche Bank (Monthly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Deutsche Bank

Quelle: LSEG, tradesignal²

