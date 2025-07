Trading-Chance Fastenal: Mega-Trendaktie

Werbung

Wir haben Ihnen bereits zahlreiche Top-Aktien aus der Riege der Dividenden-Aristokraten im Verlauf des Jahres vorgestellt. Diese Aktien entwickeln sich naturgemäß viel besser, als andere Titel, da die Unternehmen ausgezeichnet aufgestellt und in ihrem Segment meist die Leader sind. Diese Aktien laufen stetiger und erholen sich bei Korrekturen auch in der Regel zügiger. Die heute vorgestellte Aristokraten-Aktie toppt dabei vieles, was Sie von anderen Top-Werten aus diesem Typus kennen. Die Rede ist von dem seit 1987 börsennotierten Industriewert Fastenal.

Was sind Dividenden-Aristokraten? Als Dividenden-Aristokraten bezeichnet man Aktien, die ihre Dividenden-Ausschüttung über mindestens 25 aufeinander folgende Jahre gesteigert haben. Die Aktien dieser Unternehmen gelten als sichere Dividendenzahler und sind potenziell ausgesprochen profitabel. Wenn ein Unternehmen trotz zwischenzeitlicher Wirtschaftskrisen seine Dividende weiter erhöht, ist es sehr wahrscheinlich, dass deren Geschäftsmodell extrem robust ist. Solche Aktien möchte man doch in seinem Portfolio wissen, nicht wahr? Von den 152 Aristokraten-Aktien stammen 119 aus den USA und lediglich 33 aus dem Rest der Welt. Was macht Fastenal? Fastenal hat sich auf Industrie- und Baubedarf spezialisiert. Das Wort „Fastener“ bezeiechnet Verbindungselemente wie Schrauben, Muttern und Bolzen, welche bezeichnender Weise eine zentrale Rolle im Produktportfolio einnehmen. Zudem hat das Unternehmen im Sortiment auch verschiedene Werkzeuge und Maschinen für den Bau- und Industriebedarf. Das Unternehmen bietet auch Supply Chain Services an, die darauf ausgerichtet sind, die Beschaffungs- und Lagerhaltungsprozesse von Kunden zu optimieren. Diese Dienstleistungen beinhalten Vending-Lösungen und ein ausgeklügeltes Bestandsmanagement. Fastenal betreibt ein umfangreiches Netz an Verkaufsstandorten und Distributionszentren, um die Verfügbarkeit seiner Produkte und Dienstleistungen zu gewährleisten und die Lieferkette zu unterstützen. Teuer aus gutem Grund Die Aktie hat, wie wir weiter unten anhand des Chart-Verlaufs sehen werden, eine unglaublich dynamische Entwicklung hingelegt und ihren Trend immer wieder beschleunigt. Es ist daher wenig verwunderlich, dass sie in Sachen Bewertung derzeit auch nicht gerade ein Schnäppchen darstellt. Mit einem Kurs-/Gewinn-Verhältnis von 45 liegt die aktuelle Börsenbewertung deutlich über dem langfristigen Durchschnitt von knapp 28. Andererseits ist das Unternehmen auch einfach ausgezeichnet positioniert und schlägt buchstäblich in die richtige Kerbe mit seinen Produkten. Seit 2015 bis heute hat sich der Gewinn je Aktie von 0,44 auf 1,03 Dollar um 130% steigern können. Der operative Cashflow entwickelte sich im gleichen Zeitraum ebenfalls sehr positiv und wurde von einst 0,47 auf nunmehr 0,97 Dollar gesteigert. Die Schuldenquote ist mit 10,87% sehr niedrig und mit einer Marge von 15% zählt Fastenal bereits zu den Margen-Giganten. Ein Grund für die anhaltende Rallye und die damit verbundene Neubewertung des Unternehmens an der Börse sind die starken Wachstumsprognosen für die kommenden Jahre. So erwartet man eine neuerliche Steigerung des Unternehmensgewinns auf 1,47 Dollar pro Anteilsschein bis 2028. Der operative Cashflow soll ebenfalls weiter dynamisch zulegen und auf 1,42 Dollar pro Aktie gehen. Fastenal hat seine Dividenden-Ausschüttung über 26 Jahre alljährlich erhöht. Damit ist diese Aktie recht frisch auf den Olymp der Dividenden-Aristokraten aufgestiegen. Seit 33 Jahren hat das Unternehmen seine Dividenden nicht gesenkt. Der durchschnittliche Dividendenzuwachs pro Jahr beträgt über 12% für das jüngste Jahrzehnt. Vom Pennystock zur Kurs-Rakete Fastenal ist vermutlich wieder einer dieser Werte, die sogar Börsianer, die verstärkt in den USA engagiert sind, nicht unbedingt auf dem Zettel haben. Dabei hat die Aktie eine Bilderbuch-Entwicklung hingelegt. Der Startzeitpunkt hätte seinerzeit kaum schlechter sein können, denn die Erstnotiz war nur knapp zwei Monate vor dem sogenannten Black Monday, dem großen Börsencrash 1987. Damals notierte die Fastenal-Aktie auf dem Niveau eines Pennystock und rangierte bei etwa 0,15 Dollar. Nun steuert der Kurs mit einer enormen Trendstärke und Dynamik auf die 50-Dollar-Marke zu. Dort verläuft die obere Begrenzung des steilen Aufwärtstrendkanals (blau). Supports und attraktive Einstiegsmarken für etwaige Rücksetzer befinden sich bei 39,5 und 41,8 Dollar. Bei 36 Dollar verläuft zudem die untere Trendbegrenzungslinie des Aufwärtstrends. Dieser hatte sich im Verlauf der Zeit beschleunigt und ist abermals steiler geworden. Quelle: www.tradingview.com Fazit: Angesichts der enormen Trenddynamik muss auch mit Zwischenkorrekturen gerechnet werden, weshalb wir es für sinnvoll erachten, etwas Pulver trocken zu halten und nicht zu hohe Beträge zum jetzigen Zeitpunkt zu investieren. Andererseits sind Aktien dieser Klasse äußerst selten wirklich günstig und nach großen Korrekturen zu bekommen, da sie kaum korrigieren. Und nochmals zur Erinnerung: Für uns sind Dividenden-Aristokraten Aktien, die wir immer wieder (in mehreren Tranchen) kaufen, wodurch man auf das perfekte Timing kaum Wert legen muss, sondern einen Cost-Average-Effekt ausspielt. Zudem ist die Idee, lange investiert zu bleiben, was für uns 10 bis 20 Jahre bedeutet. Timing spielt dann nahezu keine Rolle. Das Unternehmen ist ausgezeichnet aufgestellt und wirtschaftet vorbildlich. Darum haben wir Ihnen diese Top-Aktie heute als nächsten Dividenden-Aristokraten vorgestellt und ein passendes Produkt ausgewählt. Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Fastenal Das von uns ausgewählte Produkt ist ein Unlimited Turbo Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas. Der K.O., wie auch der Basispreis liegen gleichauf bei 34,952 Dollar. Bei einem aktuellen Kurs von 47,75 Dollar ergibt sich somit ein Hebel von 3,47. Wir haben das Produkt so ausgewählt, dass wir bis auf einen minimalen Restwert den benötigten Stop-Loss und den K.O. des Produktes nahe beieinander haben. Um einen Totalverlust des eingesetzten Kapitals zu vermeiden, erscheint ein Stop-Loss bei 0,20 im Produkt sinnvoll. Die WKN lautet PG8T05. Wichtige Chartmarken Widerstände: keine Unterstützungen: 39,5 und 41,8 Dollar Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Fastenal Zum Produkt Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist: Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung. Zur Trading-Chance Watchlist Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung. 