Bayer - Vor nächster Schlüsselmarke

Die Bayer-Aktie liegt im bisherigen Jahresverlauf 50 % im Plus. Charttechnisch schlägt der Titel dabei aus der mehrfach diskutierten Bodenbildung Kapital (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 17. 6. Juni sowie vom 27. 14. Mai). Rein rechnerisch hält der abgeschlossene Doppelboden ein Anschlusspotenzial von rund 7 EUR bzw. ein Kursziel von 32 EUR bereit. Auf dem Weg in diese Region hat das Papier nun mit den horizontalen Barrieren sowie einer alten Trendlinie bei rund 30 EUR die nächste Schlüsselmarke unmittelbar vor der Brust. Rückenwind erfährt die Bayer-Aktie von diversen Indikatoren (z. B. Relative Stärke, MACD). Hervorheben möchten wir an dieser Stelle letzteren, der inzwischen auch im Monatsbereich ein neues Einstiegssignal generiert hat. Wenn der Sprung über die 30er-Hürde gelingt, dann eröffnet sich ein relativ großer charttechnischer Raum ohne nennenswerte Widerstände. Konkret bis zur Abwärtskurslücke vom November 2023 bei 37,94/39,56 EUR. Zur Gewinnsicherung kann der Stop-Loss für bestehende Engagements auf das Niveau des Hochs vom Mai bei 26,94 EUR nachgezogen werden.

Bayer (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Bayer

Quelle: LSEG, tradesignal²

