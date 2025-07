EQS-News: Verdreifachung des Umsatzes bis 2027 erwartet: Fokussierung auf Wachstumsmärkte für Medizinalcannabis und Industriehanf unterstreicht einen positiven Ausblick für SYNBIOTIC

EQS-News: SYNBIOTIC SE / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Umsatzentwicklung

Verdreifachung des Umsatzes bis 2027 erwartet: Fokussierung auf Wachstumsmärkte für Medizinalcannabis und Industriehanf unterstreicht einen positiven Ausblick für SYNBIOTIC



Verdreifachung des Umsatzes bis 2027 erwartet: Fokussierung auf Wachstumsmärkte für Medizinalcannabis und Industriehanf unterstreicht einen positiven Ausblick für SYNBIOTIC

Die europäische Unternehmensgruppe für Medizinalcannabis und Industriehanf SYNBIOTIC SE (ISIN DE000A3E5A59 | WKN A3E5A5) konzentriert ihre strategische Expansion zukünftig noch mehr auf die wachstumsstärksten Märkte für medizinisches Cannabis und industriellen Hanf.

Zwei wachstumsstarke Milliardenmärkte schaffen Investitionschancen

Im Mittelpunkt der SYNBIOTIC Strategie steht ein dualer Marktansatz, der langfristige Werte sowohl auf dem Markt für Medizinalcannabis als auch auf dem für Industriehanf erfasst. Daniel Kruse, geschäftsführender Direktor der Unternehmensgruppe, sieht darin eine klare Fokussierung und nachhaltige Positionierung für die Zukunft: „Mit unserer Strategie ermöglichen wir es unseren Investoren sowohl von den positiven Entwicklungen im medizinischen Cannabismarkt als auch vom starken Aufschwung im Industriehanfsektor zu profitieren. Eine besondere Chance für Investoren.“

Globaler Markt für Cannabis-Medizin wächst jährlich um 55 Prozent

Laut Prognosen wächst der globale Markt für Medizinalcannabis bei einer jährlichen Wachstumsrate von 55Prozent von 4,5 Mrd. EUR im Jahr 2024 auf rund 62 Mrd. EUR im Jahr 2030. Wachstumstreiber sind die fortschreitende Legalisierung, die steigende gesellschaftliche Akzeptanz und die Integration von Cannabis in die medizinische Regelversorgung. Das weitreichende Angebot von SYNBIOTIC mit Medizinalcannabis umfasst Cannabisblüten, alternative Darreichungsformen (z. B. Cannabinoid-Pastillen), hochreine Extrakte und Dronabinol.

Das Tochterunternehmen WEECO Pharma GmbH verfügt über weltweite Importlizenzen (z. B. Kanada, Südamerika und Thailand) und setzt gemeinsam mit GOC NEXUS als Kooperationspartner Kaltplasmatechnologie ein, um GMP-Qualitätsstandards (Good Manufacturing Practice) für Cannabisblüten garantieren zu können.

Exzellente Positionierung im Hinblick auf deutschen Gesetzesentwurf

Der aktuelle Gesetzesentwurf zur Änderung des Medizinal-Cannabisgesetzes (MedCanG) soll die Verschreibung von Cannabis wieder auf den persönlichen Arzt-Patienten-Kontakt beschränken und den Versandhandel ausschließen. Der Branchenverband der Cannabisindustrie (BvCW), SYNBIOTIC als Mitgliedsunternehmen des BvCW und weitere professionelle Marktteilnehmer weisen einen Teil der Änderungsvorschläge des Entwurfs als falsch, überzogen und unnötig zurück. Mit Blick auf die eigene Unternehmensstrategie sieht SYNBIOTIC eher eine bedeutende Chance in einer, wenn denn moderaten Anpassung der aktuellen Gesetzeslage. „Unser Geschäftsmodell ist so ausgelegt, dass parallel zur Distributionsstrategie unter Einbeziehung von telemedizinischen Aspekten, ein starker Fokus auf der persönlichen Betreuung und Beratung durch Apotheken vor Ort liegt. Damit sind die potenziellen Einschränkungen selbst im Falle einer Umsetzung des bisherigen Gesetzesentwurfs wesentlich geringer für das operative Geschäft als bei vielen Wettbewerbern“, so Tony Schröter, Mitgeschäftsführer der WEECO Pharma, dem Tochterunternehmen der SYNBIOTIC. Vielmehr bestätigt der Gesetzesentwurf die strategische Ausrichtung der Gruppe: Die Distribution über physische Apotheken, die auch nach einer möglichen Gesetzesänderung allein zur Abgabe entsprechender Rezepturarzneimittel berechtigt sein werden, ist und bleibt fester Bestandteil des Geschäftsmodells.

Wachstumsmarkt Industriehanf mit regulatorischem Rückenwind

Der zweite Wachstumspfeiler ist der Markt für Industriehanf, dessen globaler Umsatz laut einem UNCTAD-Bericht der Vereinten Nationen bis 2030 auf 15 Mrd. EUR prognostiziert wird. Das entspricht einer Verdreifachung des Marktes. In den Bereichen Import, Export und Produktion von Hanflebensmitteln, Extraktion, Kosmetika und CBD-Produkten haben sich erfahrene Unternehmen der SYNBIOTIC Gruppe (z. B. Hempro International und Solidmind Group) als Vorreiter in der stark aufstrebenden europäischen Hanfindustrie etabliert. Regulatorische Fortschritte, wie das erwartete deutsche Nutzhanfliberalisierungsgesetz und die EU-Zulassung von CBD als neuartiges Lebensmittel, eröffnen enorme kommerzielle Potenziale. Aktuell zeigt allein die Nachfrage nach Hanflebensmitteln und Hanffuttermitteln dieses Jahr eine Steigerung von 300 bis 400 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Nachhaltiges Wachstum bestimmt den finanziellen Ausblick

Für das Geschäftsjahr 2025 wird ein Konzernumsatz von rund 26 Mio. EUR erwartet. Bis zum Jahr 2027 plant SYNBIOTIC insgesamt 48 Mio. EUR Umsatz. Das entspricht einer Verdreifachung im Vergleich zum Jahr 2024. Bis zum Jahr 2029 wird ein durchschnittliches jährliches Wachstum von über 22 Prozent erwartet, und der Umsatz wird bis dahin voraussichtlich auf 58 Mio. EUR steigen. Das Unternehmen strebt spätestens im ersten Halbjahr 2026 ein positives EBITDA an und erwartet bis zum Jahr 2028 eine EBITDA-Marge von über zehn Prozent. Treiber dieser positiven Entwicklung sind ein erwarteter überproportionaler Anstieg der Nachfrage nach medizinischen Cannabisprodukten, der enorme Nachfrageüberhang bei Hanflebensmitteln und Hanffuttermitteln, die kommerzielle Skalierung von CBD-Präparaten und innovativen Cannabis-Dosierungsformaten sowie die langfristige vertikale Integration in hanfbasierte Wertschöpfungsketten.

Mit der klaren Fokussierung auf zwei zukunftsweisende Märkte, regulatorischer Weitsicht und starker operativer Aufstellung ist SYNBIOTIC hervorragend positioniert, um das geplante Wachstum nachhaltig umzusetzen – und sich als die führende Investitionsplattform in der europäischen Cannabis- und Hanfindustrie zu etablieren.

Herausgeber

SYNBIOTIC SE

Daniel Kruse

Geschäftsführender Direktor

Münsterstraße 336

40470 Düsseldorf

Deutschland

www.synbiotic.com

Medienkontakt

Rüdiger Tillmann

SYNBIOTIC Public Relations Manager

E-Mail ruediger.tillmann@synbiotic.com

Mobil +49 170 9651451

c/o JOLE group

Über SYNBIOTIC

SYNBIOTIC ist eine börsengelistete Unternehmensgruppe im Medizinalcannabis- und Industriehanf-Sektor mit einer auf Europa fokussierten Buy-and-Build-Investmentstrategie. Die Gruppe umfasst die gesamte Wertschöpfungskette vom Anbau über die Produktion bis zum Handel – vom Feld bis ins Regal. Kerngeschäfte der Tochterunternehmen sind die Forschung und Entwicklung, die Produktion sowie die Vermarktung von Medizinalcannabis, Industriehanf und CBD-Produkten.

SYNBIOTIC verfolgt die klare paneuropäische Strategie mit ihren Geschäftsbereichen weiter zu expandieren, um so die relevanten Wachstumsmärkte abzudecken und gleichzeitig durch Diversifikation Risiken zu minimieren und die Chancen für Investoren zu erhöhen.

