Spaniens Wirtschaft steigert Wachstumstempo im Frühjahr auf 0,7 Prozent

(Reuters) -Spaniens rund laufender Wirtschaftsmotor hat im Frühjahr überraschend noch einen Zahn zugelegt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) legte in den Monaten April bis Juni zum Vorquartal um 0,7 Prozent zu, wie das Statistikamt INE am Dienstag auf Basis einer ersten Schätzung mitteilte. Im ersten Quartal war beim BIP ein Plus von 0,6 Prozent herausgesprungen. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Experten hatten für das zweite Quartal ebenfalls einen Zuwachs von 0,6 Prozent erwartet. Die viertgrößte Volkswirtschaft der Euro-Zone profitiert vom florierenden Geschäft mit Urlaubern, das mehr als 13 Prozent zur Wirtschaftsleistung beiträgt.

Dieses Jahr wird mit einer Rekordzahl von Reisenden von rund 100.000 gerechnet. Viele Einheimische können sich angesichts der vom Tourismus befeuerter Hotel- und Mietpreise einen Strandurlaub im eigenen Land jedoch nicht mehr leisten. Allerdings ist die Arbeitslosenquote Spaniens im zweiten Quartal auf 10,29 Prozent gesunken und damit auf den niedrigsten Stand seit dem ersten Quartal 2008.

