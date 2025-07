Studie: Mieten und Kaufpreise ziehen im zweiten Quartal an

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Der Anstieg von Mieten und Kaufpreisen für Wohnimmobilien in Deutschland hat sich einer Studie zufolge im zweiten Quartal fortgesetzt. Von April bis Juni legten die Neuvertragsmieten um durchschnittlich 3,8 Prozent zum Vorjahreszeitraum zu, wie aus der Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW) hervorgeht. Diese liegt der Nachrichtenagentur Reuters vorab vor. Verglichen mit den ersten drei Monaten des Jahres gab es einen Anstieg von 0,8 Prozent. "Damit bleibt der Mietmarkt angespannt, auch wenn die Dynamik etwas nachgelassen hat", lautet das Fazit der Forscher um IW-Immobilienexperte Michael Voigtländer. "Noch vor einem Jahr lagen die Jahreszuwächse bei über fünf Prozent."

Teurer geworden ist es auch für Käufer. Eigentumswohnungen kosteten 2,0 Prozent mehr als im Frühjahr 2024. Bei Ein- und Zweifamilienhäusern lag das Plus bei 3,0 Prozent. Verglichen mit dem ersten Quartal ging es um 1,9 bzw. 1,2 Prozent nach oben. "Damit festigt sich der Trend einer vorsichtigen Preiserholung, nachdem der Markt in den Vorjahren unter dem Druck gestiegener Zinsen und wirtschaftlicher Unsicherheiten gelitten hatte", so das IW. Die aktuelle Entwicklung deutet darauf hin, dass Angebot und Nachfrage allmählich wieder zusammenfänden. "Eine wichtige Rolle spielen dabei stabile Bauzinsen und die wachsende Zahl von Haushalten, die angesichts stabilisierter Preise den Schritt ins Eigentum wagen", so die Forscher.

Gleichzeitig zeigten sich immer mehr Anzeichen dafür, dass sich der Markt auf einen stabileren Kurs zubewege. Zwar agierten Käufer noch immer preissensibel. "Doch die weiter steigenden Einkommen, die leicht verbesserten Finanzierungsbedingungen und die langsam aufhellende Stimmung am Markt eröffnen Chancen, dass sich regional differenzierte, aber insgesamt stabilisierende Entwicklungen verfestigen", hieß es dazu.

"PREISDYNAMIK UNTERSCHEIDET SICH JE NACH STANDORT"

Die Kaufpreise für Wohnimmobilien stiegen im Jahresvergleich in den zehn größten Städten. Den stärksten Zuwachs verzeichnete Essen mit 7,2 Prozent, gefolgt von Düsseldorf (+3,5 ) und München (+2,5). Auch in Köln (+2,1 Prozent), Hamburg (+1,5 ) und Leipzig (+1,1 ) ging es spürbar nach oben. In Frankfurt (+0,7 Prozent), Berlin (+0,9 ) und Dortmund (+1,3) fällt das Wachstum verhaltener aus. Stuttgart bildet mit plus 0,6 Prozent das Schlusslicht. "Diese Werte bestätigen eine übergreifende Stabilisierung der Wohnungsmärkte in den Metropolen", betonte das IW. Von einem einheitlichen Aufschwung könne allerdings nicht gesprochen werden. "Die Preisdynamik unterscheidet sich weiterhin deutlich nach Standort."

Auch bei den Angebotsmieten ging es in den zehn größten deutschen Städten im Jahresvergleich weiter nach oben. Besonders kräftige Zuwächse verzeichnen Düsseldorf (+6,3 Prozent), Frankfurt (+6,2%) und Essen (+6,1 ). Deutlich steigen die Mieten auch in Leipzig (+4,6 Prozent), Dortmund und München (jeweils +4,2 ) sowie Hamburg und Köln (jeweils +4,0 ). Vergleichsweise verhalten fällt die Entwicklung in Stuttgart (+2,2 Prozent) aus, während Berlin mit plus 0,6 Prozent nach vorheriger starker Dynamik aktuell kaum zugelegt habe.

"Insgesamt zeigen die Zahlen einen weiterhin angespannten Mietmarkt", lautet das Fazit des IW. "Vor allem in den wirtschaftlich attraktiven Städten bestehen Angebotsengpässe fort, so dass sich die Preisdynamik vielerorts lediglich temporär verlangsamt – nicht aber auflöst." Vor allem in stark verdichteten Städten halte der Nachfrageüberhang an – nicht zuletzt, weil der Schritt ins Eigentum für viele Haushalte weiterhin schwer leistbar und das Angebot an neuen Mietwohnungen rückläufig sei. "Der Druck auf die angespannten Mietmärkte bleibt daher bestehen", so das Fazit der IW-Forscher.

