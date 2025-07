Zertifikate Award Austria: Erfolg in Serie für onemarkets by UniCredit

Am 03. Juni 2025 wurden in Wien zum 19. Mal die begehrten Zertifikate Awards Austria verliehen.

Eine kompetente und unabhängige 20-köpfige Fachjury aus Assetmanagern, Retail-Bankern, Online-Brokern und Finanzjournalistinnen und -journalisten beurteilte die Qualität der Serviceleistungen und Anlagekonzepte der Emittenten, die auf dem österreichischen Markt tätig sind.

Das Zertifikate Forum Austria und sein Partner, das ZertifikateJournal, vergaben Awards in insgesamt elf Kategorien. In sieben davon konnte onemarkets by UniCredit einen Preis gewinnen.

Alle Platzierungen:

Aktienanleihen: 1. Platz

Index- & Partizipations-Zertifikate: 1. Platz

Express-Zertifikate: 2. Platz

Primärmarktangebot: 2. Platz

Bonus-Zertifikate: 3.

Platz Jury-Gesamtpreis: 3. Platz

Publikumspreis – Info & Service: 3. Platz