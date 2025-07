Aktien Asien: Durchwachsene Entwicklung - Zinshoffnungen in Australien

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten Aktienmärkte Asiens haben am Mittwoch keine gemeinsame Richtung gefunden.

Durchwachsen war auch die Tendenz an den chinesischen Märkten. Die USA und China wollen sich in ihrem anhaltenden Handelsstreit vorerst nicht auf eine mögliche Verlängerung einer bald auslaufenden Zollpause festlegen. Beide Seiten ließen nach zweitägigen Handelsgesprächen in Stockholm offen, ob die Pause noch einmal verlängert wird. Sie läuft am 12. August aus.

Der CSI-300-Index , der die wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen enthält, war zuletzt kaum verändert. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong verlor dagegen 1,16 Prozent auf 25.228,04 Zähler.

Am japanischen Markt ging die Konsolidierung nach vorherigen, deutlichen Kursgewinnen weiter. Der Leitindex Nikkei 225 sank leicht auf 40.654,70 Punkte. Anlagestratege Ulrich Stephan von der Deutschen Bank verwies auf die Nachwirkungen der jüngsten Inflationsdaten. "Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Oktober stieg laut Markterwartungen auf 60 Prozent - gegenüber 42 Prozent vor zwei Wochen", so Stephan.

Besser sah es am australischen Markt aus. Der S&P/ASX 200 schloss 0,59 Prozent fester mit 8.756,40 Punkten. Die Marktstrategen der Deutschen Bank sprachen von günstigen Inflationsdaten. Dadurch seien die Chancen auf eine Zinssenkung durch die australische Notenbank im August gestiegen.

Gewinne verbuchten auch südkoreanische Aktien. Es gebe Hoffnungen auf eine Zollvereinbarung mit den USA noch vor dem 1. August, merkten die Marktstrategen der Deutschen Bank dazu an./mf/mis