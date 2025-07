Deutsche Anleihen: Bund-Future minimal im Plus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben kaum auf das geschrumpfte Bruttoinlandsprodukt hierzulande reagiert. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am späten Mittwochvormittag um 0,01 Prozent auf 129,73 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,69 Prozent.

Die deutsche Wirtschaft schwächelt. Im zweiten Quartal ist das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Vergleich zum Vorquartal nach Angaben des Statistikamts 0,1 Prozent niedriger ausgefallen. Volkswirte hatten mit einem Rückgang in dieser Höhe gerechnet.

Zuvor hatte es zum Jahresauftakt noch ein unerwartetes Mini-Wachstum gegeben, das auf 0,3 Prozent (zuvor: 0,4 Prozent) revidiert wurde. Das Wachstum hatten Experten vor allem auf Vorzieheffekte auf die damals nur angekündigten US-Zölle zurückgeführt.

Seit dem Wochenende ist zumindest in groben Zügen geklärt, unter welchen deutlich schwierigeren Bedingungen die exportorientierte deutsche Wirtschaft noch Waren in den USA absetzen kann. In den Verhandlungen mit der EU-Kommission hat US-Präsident Donald Trump einseitige Zölle von 15 Prozent auf Importe aus der EU durchgesetzt.

Etwas mehr Bewegung in den Anleihemarkt könnte nach der Veröffentlichung von Wachstumsdaten der Vereinigten Staaten um 14.30 Uhr kommen. Zudem werden am Abend Aussagen des US-Notenbankchefs Jerome Powell im Anschluss an die Zinsentscheidung erwartet.