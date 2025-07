Milliarden-Abschreibung in China drückt HSBC-Gewinn

Hongkong/London (Reuters) - Wegen Abschreibungen auf eine Beteiligung in China und einer steigenden Risikovorsorge ist der Gewinn der britischen Großbank HSBC im ersten Halbjahr eingebrochen.

Der Vorsteuergewinn sank um 26 Prozent auf 15,8 Milliarden Dollar, wie das Institut am Mittwoch mitteilte. Damit verfehlte die Bank die Analystenerwartungen. HSBC nahm eine erneute Abschreibung von 2,1 Milliarden Dollar auf ihre Beteiligung an der chinesischen Bank of Communications vor. Zudem stiegen die erwarteten Kreditverluste um 900 Millionen auf 1,9 Milliarden Dollar, was die Bank unter anderem auf ihr Engagement im kriselnden Gewerbeimmobiliensektor in Hongkong zurückführte. Trotz des Gewinnrückgangs kündigte Europas größte Bank ein weiteres Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu drei Milliarden Dollar an. Es ist das zweite Programm dieser Größenordnung in diesem Jahr.

