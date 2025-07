Arbeiten an der Weserbrücke sorgen für Staus auf der A1

BREMEN (dpa-AFX) - Bauarbeiten an der Weserbrücke auf der Autobahn 1 nahe Bremen führen weiter zu deutlichen Verkehrsbehinderungen. Dies teilte ein Sprecher der Projektmanagementgesellschaft Deges von Bund und zwölf Ländern mit. Zwischen dem 8. und 11. August sind in Richtung Osnabrück nur ein Fahrstreifen, in Richtung Hamburg zwei Fahrstreifen frei.

Während der Baustelleneinrichtung am Freitagvormittag kann vorübergehend auch in Richtung Hamburg nur eine Fahrspur benutzt werden. Grund für die Einschränkungen ist, dass die Übergangskonstruktion - das Verbindungsstück zwischen Brücke und Autobahn auf der Arstener Seite - überbaut wird.

Bauarbeiten sollen Brücke stabilisieren

"Wir schränken den Verkehr auf einem der meistbefahrenen Autobahnabschnitte in Deutschland ein, das ist richtig", sagte der Bremer Deges-Chef Jörn Kück laut Mitteilung. Es gebe dazu aber keine Alternative, denn die Übergangskonstruktion werde dem vierspurigen Verkehr nicht lange standhalten.

"Das hieße dann eine Komplettsperrung der Brücke, und auch das Risiko eines eventuellen Wegbrechens der Konstruktion mit allen Folgen können wir als Bauverantwortliche nicht riskieren", sagte Kück. Durch die Bauarbeiten soll die Brücke stabilisiert werden, damit sie den mehrspurigen Verkehr aushält, während auf der anderen Brückenseite gebaut wird.

Einschränkungen bis 2028

Vom 11. August an wird die Fahrbahn Richtung Hamburg saniert. Autos fahren dann mit jeweils zwei Spuren nach Norden und Süden auf der Richtungsfahrbahn Osnabrück. Wegen der Instandsetzung und Ertüchtigung der Brücke sind auf dem Streckenabschnitt in den kommenden zweieinhalb Jahren jeweils nur zwei Fahrstreifen in jede Richtung frei. Parallel zu der Sanierung werde der Bau einer neuen Brücke geplant.

Die 540 Meter lange Autobahnbrücke ist Teil der für Wirtschaft und Tourismus wichtigen A1, die West- und Norddeutschland verbindet. Über die Autobahn läuft laut Deges der Verkehr zwischen den skandinavischen Ländern und dem Ballungsgebiet Nordrhein-Westfalen. Außerdem verbindet die Strecke die Metropolregion Hamburg mit dem Raum Bremen/Oldenburg und den Städten Osnabrück und Münster./hho/DP/zb