EQS-News: Cherry SE veröffentlicht weitere vorläufige Kennzahlen zum ersten Halbjahr 2025

München, 31. Juli 2025 – Die Cherry SE hat heute weitere vorläufige Konzernzahlen für das erste Halbjahr 2025 veröffentlicht. Wie bereits am 18. Juli bekanntgegeben, belief sich der Konzernumsatz auf 46,0 Mio. Euro (H1 2024: 61,6 Mio. Euro) bei einer bereinigten EBITDA-Marge von -5,0 % (H1 2024: 4,0 %). Der Warenbestand wurde durch straffes Management signifikant von der Spitze im Sommer 2023 (82 Mio. Euro) auf 43,1 Mio. Euro zum 30. Juni 2025 reduziert (31. Dezember 2024: 53,7 Mio. Euro).

„Diese Halbjahreszahlen spiegeln unsere operative Disziplin und die Fortschritte bei der Stärkung unserer Finanzlage wider“, so Oliver Kaltner, CEO der Cherry SE. „Die konsequente Reduktion unserer Lagerbestände hat entscheidend zur Verbesserung unserer Liquidität beigetragen. Dies ist ein wichtiger Schritt, um unsere Effizienz zu steigern und eine solide Basis für unsere zukünftige Entwicklung zu schaffen. Die makroökonomischen und geopolitischen Rahmenbedingungen bleiben sehr herausfordernd. Somit führen wir die Firma konsequent mit klarer Hand.“

Der Konzernumsatz der Cherry SE erreichte im ersten Halbjahr 2025 46,0 Mio. Euro. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahreszeitraum (H1 2024: 61,6 Mio. Euro) ist maßgeblich auf die gezielte Reduzierung der Lieferungen an Handelspartner im Bereich Peripherals Europe zurückzuführen. Zusätzlich trugen die weiterhin verhaltene Nachfrage in der Komponentenfertigung sowie eine unbefriedigende Geschäftsentwicklung bei CHERRY Americas zum Umsatzrückgang bei. Die bereinigte EBITDA-Marge von -5,0 % (H1 2024: 4,0 %) ist eine erwartete kurzfristige Folge dieser Anpassungen, die auf eine langfristige Stärkung des Unternehmens abzielen. Die liquiden Mittel der Cherry SE beliefen sich zum 30. Juni 2025 auf 7,9 Mio. Euro (31. Dezember 2024: 16,4 Mio. Euro).

Die Umsatzentwicklung in den einzelnen Geschäftsbereichen spiegelt die strategischen Schwerpunkte und aktuellen Marktbedingungen wider: Im Bereich Gaming & Office Peripherals wurde im ersten Halbjahr 2025 ein Umsatz von 33,6 Mio. Euro erzielt (H1 2024: 41,7 Mio. Euro). Trotz dieser gezielten Reduktion konnte der Absatz an Endkunden im Jahresvergleich um 72 % gesteigert werden. Der Geschäftsbereich Digital Health & Solutions verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 einen Umsatz von 10,0 Mio. Euro (H1 2024: 16,2 Mio. Euro). Im ersten Halbjahr wies dieser Bereich noch einen Umsatzrückgang auf, profitierte jedoch zuletzt im Terminalgeschäft zunehmend von der ab Mitte des Jahres gesetzlich vorgeschriebenen Anbindung der Pflege- und Heilberufe an die Telematikinfrastruktur. Das Segment Components erreichte einen Umsatz von 2,4 Mio. Euro (H1 2024: 3,6 Mio. Euro). Hier beeinflusste die anhaltend schwache Nachfrage die Umsatzentwicklung weiterhin negativ.

Eine detaillierte Aufschlüsselung wesentlicher vorläufiger Kennzahlen zum zweiten Quartal und ersten Halbjahr ist auf der Website unter https://ir.cherry.de/de/home/publications/#presentations-webcasts veröffentlicht. Der vollständige Bericht über das erste Halbjahr 2025 wird wie geplant am 14. August 2025 publiziert.

Über Cherry

Die Cherry SE [ISIN: DE000A3CRRN9] ist ein internationaler Hersteller von Computer-Eingabegeräten wie mechanischen Tastaturen, Mäusen, Mikrofonen und Headsets für Anwendungen in den Bereichen Office, Gaming und Industrie für hybrides Arbeiten sowie Hardware- und Software-Lösungen im Bereich Digital Healthcare. Seit Gründung im Jahr 1953 steht CHERRY für innovative und langlebig-hochwertige Produkte, die speziell für bestimmte Kundenbedürfnisse entwickelt werden.

CHERRY hat seinen operativen Hauptsitz in Deutschland (Auerbach in der Oberpfalz). Das Unternehmen beschäftigt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bereichen Entwicklung, Service, Logistik und Produktion an Standorten in Deutschland (Auerbach), China (Zhuhai) und Österreich (Wien) sowie in mehreren Vertriebsbüros in Deutschland (München, Auerbach), Frankreich (Paris), Schweden (Landskrona), den USA (Kenosha), China (Shanghai) und Taiwan (Taipeh).

Mehr Informationen im Internet unter: https://ir.cherry.de/de/



