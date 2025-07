EQS-News: SNP setzt Wachstumskurs mit höchstem Quartalsumsatz fort und investiert in weitere Unternehmensentwicklung

EQS-News: SNP Schneider-Neureither & Partner SE / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis

SNP setzt Wachstumskurs mit höchstem Quartalsumsatzfort und investiert in weitere Unternehmensentwicklung

Auftragseingang stieg um 8 % auf 79,8 Mio. € (Q2 2024: 74,1 Mio. €)

Konzernumsatz legte deutlich um 17 % auf 72,3 Mio. € zu (Q2 2024: 62,0 Mio. €)

Starkes EBIT-Wachstum um 19 % auf 14,8 Mio. € im ersten Halbjahr (H1 2024: 12,5 Mio. €) trotz negativer Währungs- und Einmaleffekte im Q2

Ausblick 2025 bestätigt: Umsatzwachstum auf 270 bis 280 Mio. € und Steigerung des EBIT auf 30 bis 34 Mio. € erwartet

Heidelberg,31. Juli 2025 – Die SNP SE, ein weltweit führender Anbieter von Software für digitale Transformation, automatisierte Datenmigration und Datenmanagement im SAP-Umfeld, verzeichnet im zweiten Quartal ein starkes Wachstum bei Auftragseingang und Umsatz. Zu dieser Entwicklung trugen nahezu alle Regionen bei, wobei sich das Partnergeschäft besonders dynamisch entwickelte. Nach zwei Rekordjahren und einem starken ersten Quartal stieg der Auftragseingang im zweiten Quartal um 8 % auf 79,8 Mio. €, während der Umsatz um 17 % auf den höchsten Quartalsumsatz in der Unternehmensgeschichte anstieg (72,3 Mio. €). SNP bestätigt nach Bekanntgabe der Halbjahresergebnisse den Ausblick für das Geschäftsjahr 2025.

Im ersten Halbjahr stieg das operative Ergebnis (EBIT) um 19 % auf 14,8 Mio. €. Trotz negativer Wechselkursentwicklungen im zweiten Quartal investierte SNP gezielt in eine skalierbare IT-Infrastruktur und die Optimierung von Geschäftsprozessen, um das Unternehmenswachstum weiter voranzutreiben. Mit diesen Sondereffekten lag das EBIT im zweiten Quartal bei 6,9 Mio. € (Q2 2024: 8,4 Mio. €).

Jens Amail, CEO von SNP, kommentiert: „Das deutliche Wachstum im zweiten Quartal unterstreicht unsere Fähigkeit, Kunden und Partnern einen echten Mehrwert zu bieten – insbesondere in einem dynamischen Marktumfeld. Unsere Lösungen zur Förderung der unternehmerischen Agilität auf Basis unserer Software-Plattform Kyano sind für unsere Kunden relevanter denn je. Darüber hinaus investieren wir in unsere globalen Prozesse, um ein effizientes und skalierbares Wachstum zu ermöglichen. Ich bin zuversichtlich, dass wir unsere Ziele für 2025 erreichen werden, und dank des unermüdlichen Engagements und der Leidenschaft unseres Teams blicken wir weiterhin optimistisch in die Zukunft.“

Die strategischen Wachstumshebel zeigten auch im zweiten Quartal eine unverändert hohe Wirkung: Wie im Q2 2024 macht der Auftragseingang im Zusammenhang mit S/4HANA- und RISE with SAP-Projekten weiterhin 58 % des gesamten Auftragseingangs aus. Im Partnergeschäft verzeichnete SNP einen starken Anstieg des Auftragseingangs um 35 % auf 57,4 Mio. € (Q2 2024: 42,5 Mio. €). Die Umsätze stiegen ebenfalls deutlich um 38 % auf 35,1 Mio. € (Q2 2024: 25,5 Mio. €).

Andreas Röderer, CFO von SNP, kommentiert: „Wir profitieren sehr von unserer langfristig angelegten Partnerstrategie. Die Investitionen in diesen Bereich zahlen sich mehr und mehr aus und geben unserem Geschäft weiteren Schub. Im zweiten Quartal kamen über 70 % unserer Aufträge über unsere Partner. Entscheidenden Anteil hatten dabei S/4HANA-Großprojekte mit namhaften internationalen Unternehmen, was das Vertrauen in unsere Software- und Beratungslösungen eindrucksvoll bestätigt.“



Aktuelle geschäftliche Highlights:

Erfolgreiche Transformation World 2025: SNP veranstaltete die bislang größte Transformation World mit rund 20 % mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmern als im Vorjahr. Neben SNP-Referenten präsentierten 150 Kunden und Partner aus 11 Ländern die neuesten Trends und Lösungen. Von der SAP nahmen rund 30 Referenten teil, darunter Peter Pluim, Präsident von Enterprise Cloud Services, SAP SE, und Thomas Pfiester, Mitglied des erweiterten Vorstands der SAP SE und Leiter von SAP Global Customer Engagement & Services.

Hauptversammlung ebnet Weg für weiteres Wachstum: Die diesjährige Hauptversammlung stimmte dem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der Carlyle Group zu. Zudem wurden Willi Westenberger (Vorsitzender) und Michael Wand (stellvertretender Vorsitzender) neu in den Aufsichtsrat gewählt. Dr. Karl Benedikt Biesinger sowie Prof. Dr. Thorsten Grenz sind planmäßig aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden; Peter Maier bleibt unverändert Mitglied des Aufsichtsrats.

Raízen migriert erfolgreich nach S/4HANA: SNP hat im Rahmen eines Partnerprojekts mit Accenture das brasilianische Energieunternehmen Raízen bei der Transformation nach SAP S/4HANA unterstützt. Ziel war es, die IT-Landschaft zu modernisieren und die betriebliche Effizienz zu steigern. Dabei wurde im Projekt die Geschäftskontinuität bei minimaler Downtime sichergestellt.



Wichtige Unternehmenskennzahlen

Die folgende Tabelle fasst die Entwicklung wichtiger Unternehmenskennzahlen im zweiten Quartal 2025 zusammen:

Ausblick 2025 bestätigt

SNP geht für das Geschäftsjahr 2025 weiterhin von einer positiven Geschäftsentwicklung bei unverändert positiver Branchenentwicklung und einer starken Marktposition aus. Darauf basierend erwartet das Unternehmen ein Umsatzwachstum auf 270 Mio. € bis 280 Mio. € (Umsatz 2024: 254,8 Mio. €). Gleichzeitig soll das operative Ergebnis (EBIT) in einer Spanne zwischen 30 Mio. € und 34 Mio. € (EBIT 2024: 28,8 Mio. €) liegen. Unverändert wird für den Auftragseingang eine Book-to-Bill-Ratio (Auftragseingang/Umsatzerlöse) größer als eins erwartet.

Der vollständige Halbjahresbericht 2025 kann auf unserer Website unter https://investor-relations.snpgroup.com/de/publikationen/ abgerufen werden.



Investoren- und Analysten-Call

Der Investoren- und Analysten-Call findet am 31. Juli 2025 um 14 Uhr MEZ statt. Interessierte Investoren und Analysten können sich über folgenden Link registrieren: https://www.appairtime.com/event/9e2ff49f-c3d6-4395-9859-daf15239ff5d.

Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz wird wie üblich einen Tag später auf der Website von SNP unter https://investor-relations.snpgroup.com/de/publikationen/ zur Verfügung gestellt.

Über SNP

SNP (Ticker: SHF.DE) ist mit seiner weltweit führenden Technologieplattform Kyano ein zuverlässiger Partner für Unternehmen, die bei Transformationsvorhaben und für mehr Geschäftsagilität auf wegweisende datengestützte Funktionalitäten setzen. Kyano integriert alle technischen Möglichkeiten und Partnerfunktionalitäten für eine softwarebasierte ganzheitliche Datenmigration und das Datenmanagement. In Kombination mit dem BLUEFIELD-Ansatz setzt Kyano einen weltweiten Industriestandard für die schnelle und sichere Reorganisation und Modernisierung von SAP-zentrierten IT-Landschaften bei gleichzeitiger Nutzung datengesteuerter Innovationen.

Weltweit vertrauen mehr als 3.000 Kunden aller Größen und Branchen in über 80 Ländern auf SNP, unter ihnen zahlreiche DAX 40 und Fortune 500 Unternehmen. Die SNP-Gruppe beschäftigt weltweit rund 1.600 Mitarbeitende an 36 Standorten in 23 Ländern. Das Unternehmen mit Stammsitz in Heidelberg erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von 254,8 Mio. EUR.

Weitere Informationen unter www.snpgroup.com

