ROUNDUP 2/KI-Boom: Microsoft verdient über 100 Milliarden Dollar - Kurs steigt

REDMOND (dpa-AFX) - Glänzende Geschäfte mit Produkten zur Nutzung Künstlicher Intelligenz (KI) treiben Microsoft weiter kräftig an. Im vierten Quartal beschleunigte sich das Wachstum noch mal. Der Konzern wächst aber nicht nur kräftig, sondern verdient auch prächtig. Im Geschäftsjahr 2024/25 belief sich der Gewinn auf etwas mehr als 100 Milliarden US-Dollar. An der Börse ging es für die ohnehin gut gelaufene Aktie weiter nach oben in immer neue Höhen.

Der Kurs kletterte vorbörslich um knapp neun Prozent auf 558 Dollar. Sollte er auch im regulären Handel so zulegen, wäre Microsoft nach Nividia der weltweit zweite Konzern, der beim Börsenwert die Marke von vier Billionen Dollar übersteigen würde.

Analysten sehen teils noch deutlich Luft nach oben. So erhöhte zum Beispiel Brent Thill vom Investmenthaus Jefferies das Kursziel von 600 auf 675 Dollar. Er lobte die Geschäftsentwicklung sowie den Ausblick des Konzerns.

Mark Murphy von der Bank JPMorgan betonte, dass Software und Dienste von Microsoft für viele andere Unternehmen im Grunde unverzichtbar seien. Und: Die Kunden stünden den Produkten sehr positiv gegenüber. Citigroup-Analyst Tyler Radke hob sein Ziel auf 680 Dollar an und hat damit eines der höchsten Ziele unter den Experten.

Trotz des seit Monaten und Jahren anhaltenden Höhenflugs der Aktie ist der Großteil der Experten weiter optimistisch. 68 der 72 von Bloomberg erfassten Analysten empfehlen das Papier zum Kauf; keiner rät dazu, die Anteile abzustoßen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei fast 600 Dollar und dürfte in den kommenden Tagen weiter ansteigen.

In den drei Monaten bis Ende Juni sei der Umsatz um 18 Prozent auf etwas mehr als 76 Milliarden Dollar (66 Mrd Euro) gestiegen, teilte das Unternehmen am Mittwoch nach Börsenschluss in Redmond mit. Der Gewinn sprang um fast ein Viertel auf 27 Milliarden Dollar nach oben.

Im Geschäftsjahr 2024/25 (30. Juni) verdiente der Softwarekonzern damit fast 102 Milliarden Dollar. Das sind 16 Prozent mehr als im Jahr davor. Der Umsatz legte um 15 Prozent auf 282 Milliarden Dollar zu. Umsatz und Gewinn übertrafen die Erwartung der Experten deutlich.

Analyst Rishi Jaluria von der kanadischen Bank RBC Capital sprach von einem starken Ende des Geschäftsjahres von Microsoft. Trotz hoher Investitionsausgaben hätten sich die Gewinnmargen gut gehalten, auch dank Effizienzgewinnen in den KI-Bereichen. Er hob zudem eine Beschleunigung des Wachstums von Azur hervor.

So beendete der Konzern eine jahrelange Geheimniskrämerei um den Umsatz seiner Cloud-Plattform Azure. Demnach brachte sie im gerade abgeschlossenen Geschäftsjahr Erlöse von mehr als 75 Milliarden Dollar - ein Plus von 34 Prozent. Damit bestätigt sich die Annahme, dass Microsoft die Nummer zwei im Cloud-Geschäft nach Amazon ist. Bisher nannte der Konzern nur die Zuwachsraten, nicht aber die absolute Umsatzzahl.

Über Azure liefert Microsoft Rechenleistung, Speicher und Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz aus dem Netz an seine Kunden. Der heutige Chef Satya Nadella hatte den Windows- und Office-Konzern konsequent auf das Cloud-Geschäft ausgerichtet. Allein für das laufende Quartal kündigte Finanzchefin Amy Hood Kapitalinvestitionen von mehr als 30 Milliarden Dollar an, die zu einem großen Teil in Rechenzentren gehen werden.

Vater des Erfolgs von Microsoft ist der seit Februar 2014 amtierende Vorstandschef Satya Nadella. Er baute den Konzern kräftig um. Zu der Zeit seines Amtsantritts galt Microsoft-Software wie Excel, Word oder Windows zwar für unverzichtbar, aber auch sperrig und wenig innovationsfreudig. Das hat sich grundlegend geändert.

Dies zeigt sich auch an der Börse. Der Kurs zog unter Nadella bis zum Schlusskurs vom Mittwoch um rund 1.250 Prozent an. Der Börsenwert kletterte in seiner Amtszeit von rund 300 Milliarden Dollar auf 3,8 Billionen Dollar (Stand Handelsende 30. Juli).

Würde der Kurs nach Handelsstart wie vorbörslich indiziert auf knapp 560 Dollar steigen, würde die Marktkapitalisierung auf etwas mehr als 4,1 Billionen Dollar klettern. Der Kursanstieg seit Nadellas Start würde sich dann auf mehr als 1.400 Prozent belaufen.