LLB Österreich und LLB Bank AG fusionieren



04.08.2025





Vaduz, 4. August 2025.Nach der Unterzeichnung des Vertrags zur Übernahme der Zürcher Kantonalbank Österreich AG im vergangenen Jahr sowie der Abwicklung der Transaktion im Januar 2025 markiert die Fusion der Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG mit der LLB Bank AG (vormals ZKB Österreich) einen wichtigen Meilenstein zum weiteren Ausbau der Position der LLB als führende Vermögensverwaltungsbank in Österreich.

Die Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG und die LLB Bank AG haben per 2. August 2025 im Zuge der Integration der früheren ZKB Österreich fusioniert. Ziel ist es, die Kräfte unter einer starken Marke zu bündeln und die Position der LLB-Gruppe im österreichischen Markt nachhaltig zu stärken.

Die LLB-Gruppe hatte im vergangenen Jahr den Kaufvertrag zur Übernahme der Zürcher Kantonalbank Österreich AG unterzeichnet. Das Closing erfolgte im Januar 2025; bis zum Fusionszeitpunkt firmierte die ehemalige ZKB Österreich unter dem Namen LLB Bank AG.

«Die Fusion ist der nächste Schritt in der erfolgreichen Umsetzung unserer Wachstumsstrategie in Österreich. Sie unterstreicht unser langfristiges Engagement im Markt und schafft die Grundlage für ein noch stärkeres, integriertes Angebot für unsere Kundinnen und Kunden», sagt Natalie Flatz, Vorsitzende des Aufsichtsrats der LLB Österreich.

Zusammensetzung Vorstand

Im Zuge dieser Fusion wurde der Vorstand der LLB Österreich erweitert.

Robert Löw, bisheriger CEO der LLB Österreich, übernimmt weiterhin den Vorsitz des Vorstands.

Harald Friedrich, stellvertretender CEO, sowie Gerd Scheider, CFO, bleiben ebenfalls Mitglieder des Vorstands.

Christian Nemeth, bisher Vorstandsvorsitzender der LLB Bank AG, ergänzt das Gremium als viertes Mitglied und übernimmt das neu geschaffene Ressort Asset Management.

Auch die beiden weiteren bisherigen Vorstandsmitglieder der LLB Bank AG bleiben dem Unternehmen verbunden:

Silvia Richter wird künftig als Bereichsleiterin das Private Banking in Wien verstärken und so für Kontinuität in der Kundenbetreuung sorgen.

Michael Walterspiel begleitet die Integration als Integration Manager bis Anfang 2026 und stellt einen reibungslosen Übergang sicher.

Technische Umstellung Im Januar 2026 wird das derzeitige Kernbankensystem der LLB Bank AG inklusive der übrigen IT-Systeme vollständig auf die Plattform der LLB Österreich überführt.

Ab Fusionszeitpunkt steht den Kundinnen und Kunden der ehemaligen LLB Bank AG ein erweitertes Produktangebot zur Verfügung, zum Beispiel im Bereich von Immobilienfonds- und Wertpapier-KAG-Dienstleistungen.

Ab Anfang 2026 erhalten die Kundinnen und Kunden Zugang zu einem modernen E-Banking, das durch eine benutzerfreundliche Oberfläche sowie eine integrierte Portfolioanalyse überzeugt.

Mit diesen Umstellungen wird ein einheitliches IT-Setup geschaffen, das die Grundlage für weiteres Wachstum bildet.

«Die Integration der früheren ZKB Österreich ist ein bedeutender Schritt für uns. Wir freuen uns, unseren Kundinnen und Kunden ein erweitertes Produktangebot, moderne digitale Lösungen und eine persönliche Betreuung auf höchstem Niveau zu bieten», führt Robert Löw, Vorsitzender des Vorstands der LLB Österreich, aus.



Wichtige Termine

• Mittwoch, 20. August 2025, Veröffentichung Halbjahresergebnis 2025

• Freitag, 17. April 2026, 34. ordentliche Generalversammlung

Kurzporträt

Die Liechtensteinische Landesbank AG (LLB) ist das traditionsreichste Finanzinstitut im Fürstentum Liechtenstein. Mehrheitsaktionär ist das Land Liechtenstein. Die Aktien sind an der SIX kotiert (Symbol: LLBN). Die LLB-Gruppe bietet ihren Kunden umfassende Dienstleistungen im Wealth Management an: als Universalbank, im Private Banking, Asset Management sowie bei Fund Services. Mit 1'286 Mitarbeitenden (in Vollzeitstellen) ist sie in Liechtenstein, in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland und den Vereinigten Arabischen Emiraten präsent. Per 31. Dezember 2024 lag das Geschäftsvolumen der LLB-Gruppe bei CHF 113.5 Mia.

Kontakt Liechtensteinische Landesbank AG

