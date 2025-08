TAGESVORSCHAU: Termine am 5. August 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 5. August 2025

TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 DEU: Adtran Networks, Q2-Zahlen 06:30 JPN: Mazda Motor, Q1-Zahlen 06:45 CHE: Adecco, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Rational, Q2-Zahlen (15.00 h Call) 07:00 DEU: FMC, Q2-Zahlen (9.30 h Call) 07:00 DEU: Aurubis, Q3-Zahlen 07:00 DEU: Hamborner Reit, Q2-Zahlen (11.00 h Presse- und Analystencall) 07:00 DEU: DHL Group, Q2-Zahlen (8.30 h Pk, 10.00 h Analystencall) 07:00 DEU: Fraport, Q2-Zahlen (14.00 h Analystencall) 07:25 ITA: Telecom Italia, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Continental, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Infineon, Q3-Zahlen (8.00 h Pk, 9.30 h Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Hugo Boss, Q2-Zahlen (11.00 h Analysten- und Pressekonferenz) 08:00 GBR: BP, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Diageo, Jahreszahlen 08:00 GBR: Smith & Nephew, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: YouGov, Q4-Zahlen 08:00 GBR: Travis Perkins, Halbjahreszahlen 08:00 ITA: Banca Monte dei Paschi di Siena, Halbjahreszahlen 12:30 USA: Caterpillar, Q2-Zahlen 12:45 USA: Pfizer, Q2-Zahlen 13:00 USA: Marriott International, Q2-Zahlen 14:00 USA: Fox Corp, Q4-Zahlen 22:00 USA: Amgen, Q2-Zahlen 22:00 USA: Snap Inc., Q2-Zahlen 22:00 USA: News Corp, Jahreszahlen 22:05 NLD: Qiagen, Q2-Zahlen 22:15 USA: AMD, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Cummins, Q2-Zahlen USA: The Mosaic, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:00 KOR: Verbraucherpreise 7/25 02:30 JPN: S&P Global PMI Dienste 7/25 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: S&P Global PMI Dienste 7/25 08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich 5/25 08:45 FRA: Industrieproduktion 6/25 09:00 CZS: Verbraucherpreise 7/25 (vorläufig) 09:15 ESP: HCOB PMI Dienste 7/25 09:45 ITA: HCOB PMI Dienste 7/25 09:50 FRA: HCOB PMI Dienste 7/25 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Dienste 7/25 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Dienste 7/25 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 7/25 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Handelsbilanz 6/25 15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 7/25 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA. ISM Services Index 7/25 SONSTIGE TERMINE 16:00 DEU: Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) besucht im Rahmen ihrer Sommerbesuchstour «Siemens Energy» in Berlin CHE: Endrunde der Verhandlungen über eine UN-Plastik-Konvention POL/DEU: Möglicherweise Ende der polnischen Kontrollen an der Grenze zu Deutschland

