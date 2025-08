Trading-Chance Illinois Tool Works: Margen-Gigant

Werbung

Ein weiterer Dividenden-Aristokrat ist unsere nächste Trading-Chance. Das Unternehmen hat über 54 aufeinander folgende Jahre alljährlich seine Dividende erhöht. Die Produktpalette, die fundamentalen Zahlen und der Chart zeichnen einhellig ein fabelhaftes Bild für diese Aktie. Einmal mehr stellen wir eine weniger bekannte Aktie vor, die trotz einer über Jahrzehnte stetigen und sehr positiven Entwicklung auch für die Zukunft weiteres Potenzial hat und für uns nahezu immer ein Kauf ist: Illinois Tool Works!

Was sind Dividenden-Aristokraten?

Als Dividenden-Aristokraten bezeichnet man Aktien, die ihre Dividenden-Ausschüttung über mindestens 25 aufeinander folgende Jahre gesteigert haben. Die Aktien dieser Unternehmen gelten als sichere Dividendenzahler und sind potenziell ausgesprochen profitabel. Wenn ein Unternehmen trotz zwischenzeitlicher Wirtschaftskrisen seine Dividende weiter erhöht, ist es sehr wahrscheinlich, dass deren Geschäftsmodell extrem robust ist. Solche Aktien möchte man doch in seinem Portfolio wissen, nicht wahr? Von den 152 Aristokraten-Aktien stammen 119 aus den USA und lediglich 33 aus dem Rest der Welt.

Was macht Illinois Tool Works?

Das Unternehmen ist ein Industriekonglomerat.. Unter anderem stellt das Unternehmen mit seiner Automotive-Sparte Komponenten und Systeme für Originalausrüstungshersteller her. Diese Produkte finden Verwendung in der Automobilindustrie, wo sie für den Zusammenbau von Fahrzeugen erforderlich sind. Im Bereich Test & Measurement and Electronics bietet Illinois Tool Works Produkte und Dienstleistungen für die Prüf- und Messtechnik sowie für die Elektronikindustrie an. Das Segment Food Equipment konzentriert sich auf die Herstellung von Geräten und Maschinen für die Gastronomie und den Lebensmittelhandel. Polymers & Fluids umfasst Spezialmaterialien und Chemikalien für industrielle Anwendungen. Das Unternehmen ist außerdem im Bereich Welding aktiv, wo es Schweißgeräte und -zubehör anbietet. Im Segment Construction Products werden Produkte für den Bau, wie Befestigungssysteme und Bauchemie, hergestellt. Specialty Products beinhaltet eine breite Palette von spezialisierten industriellen Produkten und Ausrüstungen.

Beeindruckende Kennziffern

Die Aktie legt nicht ohne Grund solch eine unglaublich stetige Entwicklung hin. Das Unternehmen zählt zu jenen, die wir gerne als Margen-Giganten bezeichnen. Die Netto-Marge liegt derzeit bei über 21 Prozent. Im 10-Jahres-Vergleich steigerte Illinois Tool Works seinen Gewinn von 5,13 auf 11,40 Dollar je Aktie. Bis 2028 soll das Ergebnis auf 12,28 Dollar pro Anteilsschein verbessert werden. Der operative Cashflow lag 2015 noch bei 6,21 Dollar und wird laut der Unternehmensprognose 2027 bei über 14 US-Dollar je Aktie liegen. Wie wir immer wieder erläutern ist der operative Cashflow eine der wichtigsten Kennziffern, die auch nicht so leicht geschönt werden kann.

Mit einem Kurs-/Gewinn-Verhältnis von 23,8 ist das Wertpapier bemessen am langfristigen Durchschnitt von 22,3 auch alles andere als teuer.

Ein schier nicht enden wollender Trend

Mit einem Eröffnungskurs von 0,93 US-Dollar begann für Illinois Tool Works im Dezember 1972 eine beispiellose Erfolgsstory an der New Yorker Börse. Bis heute hat sich der Kurs auf knapp 280 Dollar hochschrauben können. Jegliche Korrekturen werden bereits im Ansatz erstickt und postwendend wieder hochgekauft. Die Aktie ist speziell seit der Wirtschaftskrise 2007/08 unglaublich trendstark.

Derzeit befindet sich der Aktienkurs in einer Konsolidierungs-Range zwischen 214 und 280 Dollar. Etwas tiefer, bei 173 Dollar befindet sich ein weiterer Support im Chart. Eine Korrektur bis in diese Region erachten wir jedoch als ausgesprochen unwahrscheinlich. Gelingt eine Auflösung der Konsolidierung zur Oberseite durch einen Ausbruch über 280 US-Dollar, so ergibt sich als nächstes Etappenziel die Marke von 345 Dollar.

Quelle: www.tradingview.com

Fazit:

Bei dieser Aktie und dem dahinter stehenden Unternehmen findet man kein Haar in der Suppe. Eine jahrzehntelange Historie der Dividenden-Steigerungen, hohe Netto-Margen, ein günstiges KGV und eine ausgezeichnete Marktstellung werden von einem tollen Chartverlauf unterstützt und abgerundet. Für uns ist diese Aktie nahezu immer ein Kauf (bei gleichzeitig langer Haltedauer). Für diese Trading-Chance haben wir ein passendes Produkt für Sie ausgesucht.

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Illinois Tool Works

Das von uns ausgewählte Produkt ist ein Unlimited Turbo Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas. Der K.O., wie auch der Basispreis liegen gleichauf bei 160,735 Dollar. Bei einem aktuellen Kurs von 254,97 Dollar ergibt sich somit ein Hebel von 2,65. Wir haben das Produkt so ausgewählt, dass wir bis auf einen minimalen Restwert den benötigten Stop-Loss und den K.O. des Produktes nahe beieinander haben. Um einen Totalverlust des eingesetzten Kapitals zu vermeiden, erscheint ein Stop-Loss bei 0,20 im Produkt sinnvoll. Die WKN lautet PF7EGT.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 280 USD

Unterstützungen: 173 und 214 USD

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Illinois Tool Works

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.