US-Industrie mit Auftragsschwund im Juni

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Washington (Reuters) - Das Neugeschäft der US-Industrie ist im Juni deutlich geschrumpft.

Es ging um 4,8 Prozent zum Vormonat zurück, wie das Handelsministerium am Montag mitteilte. Von Reuters befragte Volkswirte hatten sich auf diesen Rückgang eingestellt, nach einem kräftigen Plus von revidiert 8,3 Prozent im Mai. Damals hatte ein starker Anstieg bei den Flugzeugbestellungen die Auftragslage beflügelt, die im Juni wiederum durch weniger Orders in diesem schwankungsanfälligen Bereich gedrückt wurde.

Die US-Industrie hat ihre Talfahrt im Juli überraschend beschleunigt. Der Einkaufsmanagerindex für den Sektor fiel um 1,0 Punkte auf 48,0 Zähler, wie das Institute for Supply Management (ISM) jüngst zu seiner Unternehmensumfrage mitteilte. Das Barometer liegt damit den fünften Monat in Folge unter der Marke von 50, ab der es Wachstum anzeigt. Damit wurden Konjunktursorgen verstärkt, die überdies durch eine spürbare Abkühlung des Arbeitsmarkts genährt werden.

(Reuters-Büro Washington, geeschrieben von Reinhard Becker, redigiert von Sabine Ehrhardt - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)