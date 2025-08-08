Werbung ausblenden
Pläne der US-Regierung zur Altersvorsorge

Bitcoin-Kurs steigt auf Wochenhoch

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: cryptostock/Shutterstock.com

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Bitcoin ist am Freitag gestiegen. Im Mittagshandel wurde die älteste und bekannteste Kryptowährung auf der Handelsplattform Bitstamp zu 116.700 US-Dollar gehandelt und damit mehr als 1.000 Dollar über dem Vortagesbiveau. In der vergangenen Nacht hatte der Kurs zeitweise ein Wochenhoch bei 117.600 Dollar erreicht. Am Montag war der Bitcoin mit etwa 114.100 Dollar in die Woche gestartet.

Am Markt wurden die jüngsten Kursgewinne mit Plänen der US-Regierung erklärt, das System der privaten Altersvorsorge für riskante Anlagen in Digitalwährungen zu öffnen. Bisher wird dies von der Aussicht auf Klagen der Anleger bei Verlusten verhindert.

US-Präsident Donald Trump hat jüngst das Arbeitsministerium und andere Behörden angewiesen, die Richtlinien für den verantwortungsvollen Umgang mit den Anlagen auf den Prüfstand zu stellen und für die Aufnahme alternativer Investment-Optionen zu überarbeiten.

"Investoren hoffen, dass eine neue Kapitalquelle angezapft wird", heißt es in einer Einschätzung des Analysten Timo Emden von Emden Research. Damit könnte der Bitcoin im Rahmen der Altersvorsorge als ernstzunehmende Anlageklasse wahrgenommen werden./jkr/jsl

