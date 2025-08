Lufthansa entscheidet sich gegen Anteil an Air Europa

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Die Lufthansa hat den Plan zu einem Einstieg bei der spanischen Fluggesellschaft Air Europa vorerst aufgegeben.

"Nach eingehenden Analysen und intensiven Verhandlungen haben wir uns zum jetzigen Zeitpunkt gegen eine Beteiligung an Air Europa entschieden", sagte ein Lufthansa-Sprecher am Dienstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters. Lufthansa-Chef Carsten Spohr hatte in der vergangenen Woche erstmals Gespräche mit Air Europa über den Kauf eines Anteils bestätigt, die Verhandlungen aber als sehr schwierig beschrieben. Insidern zufolge geht es um eine Beteiligung von 25 Prozent. Auch Air France-KLM hatte sich zurückgezogen. Nach spanischen Medienberichten steht Turkish Airlines kurz vor einer Vereinbarung über einen Einstieg.

(Bericht von Ilona Wissenbach, redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)