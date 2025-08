Trump: Migranten erledigen Farmarbeit 'von Natur aus'

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat Migranten als unersetzliche Arbeitskräfte für die Landwirtschaft bezeichnet. Zugleich sprach er Menschen aus wirtschaftlich benachteiligten Gruppen in den USA indirekt ihre Einsatzbereitschaft ab. "Wir können nicht zulassen, dass unsere Landwirte niemanden haben", sagte der Republikaner auf Nachfrage beim US-Sender CNBC. "Diese Menschen (.) kann man nicht so einfach ersetzen."

Menschen aus der "inner city" würden diese Art der Arbeit "einfach nicht verrichten", sagte Trump. Migranten hingegen erledigten diese Tätigkeiten "von Natur aus". Er spielte auch darauf an, dass sich Migranten keine Schwächen wie Rückenschmerzen leisten könnten.

"Inner city" (zu Deutsch etwa "Innenstadt") ist in den USA eine politisch aufgeladene Umschreibung für Stadtviertel, in denen historisch vor allem Schwarze lebten. Sie wurden im Verlauf der US-Geschichte durch diskriminierende Gesetze in bestimmte Gegenden gedrängt und zugleich von wirtschaftlichen Chancen ausgeschlossen.

Vorwurf des Rassismus

Diese räumliche Trennung ist vielerorts bis heute sichtbar: Arme weiße Menschen leben in den USA tendenziell eher auf dem Land, arme schwarze Menschen dagegen häufiger in urbanen Gegenden. Allerdings werden sie durch steigende Lebenshaltungskosten zunehmend an die Stadtgrenzen gedrängt. Der Begriff "inner city" dient in politischen Debatten dennoch weiterhin manchen als Vehikel, um über Schwarze zu sprechen, ohne dies direkt zu benennen.

Kritiker werfen auch Trump immer wieder vor, mit seinen Äußerungen rassistische Stereotype zu bedienen. Die Landwirtschaft in den USA war über Jahrhunderte eng mit der Ausbeutung schwarzer Arbeitskräfte verbunden - von der Sklaverei bis hin zu späteren Formen der Diskriminierung.

Trumps jüngste Bemerkungen könnten ähnliche Vorwürfe auslösen. Bürgerrechtsgruppen kritisieren seit langem, dass Migranten in politischen Debatten oft allein auf die von ihnen geleistete Arbeit - insbesondere in der Landwirtschaft und Gastronomie - reduziert würden./gei/DP/he