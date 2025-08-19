AKTIE IM FOKUS: Nach desaströser Börsenwoche erholen sich Hellofresh weiter

FRANKFURT (dpa-AFX) - Im Anschluss an die verlustreichste Börsenwoche seit März vergangenen Jahres haben die Aktien von Hellofresh am Dienstag die Erholung vom Vortag fortgesetzt. Gegen Mittag stiegen die Papiere um 4,6 Prozent auf 7,88 Euro. Am Montag hatten sie bereits um 8,5 Prozent zugelegt.

Vorausgegangen war in der Vorwoche allerdings ein Einbruch um rund 30 Prozent. Vor allem wegen eines starken Euro hatte der Versender von Kochboxen Mitte vergangener Woche eine Gewinnwarnung für das Geschäftsjahr ausgegeben. Das hatte den Kurs einbrechen lassen.

Zur Kurserholung beitragen könnte auch, dass Anleger Short-Positionen schließen. Denn laut dem Datenanbieter Ayondo sind fast ein Viertel der Hellofresh-Aktien am Markt leer verkauft. Es gibt als viele Spekulanten, die auf fallende Aktienkurse wetten. Steigt jedoch der Kurs aber zu stark, müssen sie die geliehenen und dann veräußerten Papiere am Markt zurückkaufen, was den Kurs zusätzlich nach oben treiben kann./bek/mis