ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Commerzbank auf 'Overweight' - Ziel 27 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Commerzbank nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Analyst Kian Abouhossein sprach in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung von einer starken Geschäftsentwicklung der Bank. Das nach oben geschraubte Gewinnziel für 2025 entspreche im Großen und Ganzen der Konsenserwartung./rob/ck/stw

