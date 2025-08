Beiersdorf kappt Jahresprognose - "Schwieriges Marktumfeld"

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

(Reuters) - Der Konsumgüterhersteller Beiersdorf kappt seine Jahresprognose.

Dies geschehe "vor dem Hintergrund der jüngst verzeichneten schwierigeren Marktbedingungen", teilte der im Dax gelistete Konzern am Dienstag nach Börsenschluss mit. Erwartet werde nun im Gesamtjahr 2025 ein organisches Umsatzwachstum im Unternehmensbereich Consumer von drei bis vier (bislang: vier bis sechs) Prozent und im Konzern von etwa drei (ebenfalls vier bis sechs) Prozent. Das liege jeweils unter den aktuellen Erwartungen des Kapitalmarkts. Für den Unternehmensbereich tesa wird die bisherige Prognose mit einem organischen Umsatzwachstum von einem bis drei Prozent bestätigt.

Bei der EBIT-Umsatzrendite ohne Sondereffekte werde bei Consumer für 2025 ein Anstieg um 20 (bislang: 50) Basispunkte über dem Vorjahresniveau erwartet. Auch dieser Wert liege unter der Kapitalmarkterwartung. Die bisherigen Prognosen für den Konzern "leicht über Vorjahr" und für den Unternehmensbereich tesa "etwa 16 Prozent" würden indes bestätigt.

Der weltweite Hautpflegemarkt sei vor allem im zweiten Quartal und auch im Juli 2025 schwächer gewachsen als erwartet, so Beiersdorf. In Anbetracht der starken Innovationspipeline für die zweite Jahreshälfte erwartet Beiersdorf aber eine Verbesserung für den Rest des Jahres. "Der Vorstand hat entschieden, die geplanten Investitionen in den Unternehmensbereich Consumer weiter umzusetzen, um den Erfolg der Produkteinführungen sicherzustellen", hieß es.

Beiersdorf teilte zudem mit, im zweiten Quartal sei der Umsatz im Bereich Consumer organisch um 1,5 Prozent gewachsen. Bei tesa gebe es einen Umsatzrückgang von 3,7 Prozent, im Konzern wiederum ein Plus von 0,6 Prozent. "Damit lag das organische Umsatzwachstum des Unternehmensbereichs Consumer im ersten Halbjahr 2025 bei 1,9 % (4.330 Mio. Euro), des Unternehmensbereichs tesa bei 3,0 % (858 Mio. Euro) und des Konzerns bei 2,1 % (5.188 Mio. Euro)", hieß es. Die EBIT-Umsatzrendite ohne Sondereffekte bei Consumer habe im ersten Halbjahr 16,0 Prozent betragen, bei tesa 16,9 und im Gesamtkonzern 16,1 Prozent.

Beiersdorf-Aktien waren am Dienstag an der Börse 1,7 Prozent schwächer mit 106,50 Euro aus dem Handel gegangen. Nach der Kappung der Prognose setzten sie den Abwärtstrend fort und lagen nachbörslich bei unter 103 Euro.

