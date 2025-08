Iran: Mann wegen Spionage für Israel hingerichtet

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Dubai (Reuters) - Im Iran ist ein Mann wegen Spionage für Israel hingerichtet worden.

Das teilte der Informationsdienst der iranischen Justiz, Misan, am Mittwoch mit. Dem Mann wurde vorgeworfen, Informationen über einen Atomwissenschaftler an Israel weitergegeben zu haben, der im Juni bei den israelischen Angriffen auf den Iran getötet worden war. Der Hingerichtete habe in einer der "wichtigen und sensiblen Organisationen" der Islamischen Republik gearbeitet. Weitere Einzelheiten dazu wurden nicht genannt. Er habe diverse Verbrechen gegen die innere und äußere Sicherheit des Landes begangen, die zu einer schweren Störung der öffentlichen Ordnung geführt hätten, hieß es.

Die Zahl der Hinrichtungen von Iranern, die wegen Spionage für Israel verurteilt wurden, hat in diesem Jahr erheblich zugenommen. In den vergangenen Monaten wurden mindestens acht Todesurteile vollstreckt. Im Juni hatte Israel über zwölf Tage Luftangriffe geflogen, die auf hochrangige iranische Generäle und Atomwissenschaftler abzielten. Der Iran reagierte mit massivem Beschuss auf Israel.

