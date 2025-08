IRW-News: Hannan Metals Limited: Hannan gibt Ausübung von Warrants im Wert von 2,25 Millionen CAD bekannt

IRW-PRESS: Hannan Metals Limited: Hannan gibt Ausübung von Warrants im Wert von 2,25 Millionen CAD bekannt

NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG IN DEN USA ODER ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG, VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER VERTEILUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT.

Vancouver, Kanada - Hannan Metals Limited (Hannan oder das Unternehmen) (TSXV: HAN) (OTCPK: HANNF) (- https://www.commodity-tv.com/play/hannan-metals-ceo-gives-a-corporate-update-valiente-drill-results-available-shortly/ -) freut sich bekannt zu geben, dass im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 3. Juli 2025 4.518.111 Warrants (die Warrants) zu einem Preis von 0,50 CAD ausgeübt wurden, wodurch sich die Barmittel des Unternehmens um 2.259.055 CAD erhöhten. Die Warrants wurden im Zusammenhang mit einer Privatplatzierung ausgegeben, die am 27. Juni 2024 abgeschlossen wurde. Mit der Ausübung der Warrants sind keine Warrants mehr ausstehend.

Michael Hudson, CEO und Executive Chairman, erklärt: Wir danken unseren Aktionären für ihr anhaltendes Vertrauen in Hannan. Die Ausübung dieser Warrants, die unsere Kasse um 2,25 Millionen C$ aufstocken, stärkt unsere Position, während wir unsere bahnbrechende Explorationsstrategie in Peru vorantreiben. Dieses Kapital kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt, da wir erstmals Bohrungen in unseren Projekten durchführen und weiterhin neue Grenzen erschließen, um die nächste Generation großflächiger Gold-Kupfer-Lagerstätten zu finden.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar, noch darf ein Verkauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre. Die Wertpapiere wurden nicht und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der U.S. Securities Act) oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates der Vereinigten Staaten registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten (gemäß der Definition in Regulation S des U.S. Securities Act) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert oder von diesen Registrierungsanforderungen befreit. Securities Act) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen der Bundesstaaten registriert oder von diesen Registrierungsanforderungen befreit.

Über Hannan Metals Limited (TSXV:HAN) (OTCPK: HANNF)

Hannan Metals Limited ist ein Explorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung großer Gold- und Kupfermineralisierungssysteme in neuen Grenzgebieten in Peru konzentriert. In den letzten zehn Jahren hat das Team hinter Hannan eine lange und erfolgreiche Bilanz bei der Entdeckung, Finanzierung und Weiterentwicklung von Mineralprojekten in Australien, Europa und Südamerika vorzuweisen.

Im Namen des Vorstands

Michael Hudson--

Michael Hudson, Chairman & CEO -

Weitere Informationen

Mariana Bermudez, Unternehmenssekretärin,

+1 (604) 685 9316

info@hannanmetals.com

www.hannanmetals.com

1305 - 1090 West Georgia St., Vancouver, BC, V6E 3V7

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen. Bestimmte Angaben in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze darstellen. Diese Aussagen können sich auf diese Pressemitteilung und andere Angelegenheiten beziehen, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens genannt sind. Bei der Abgabe der zukunftsgerichteten Aussagen hat das Unternehmen bestimmte Faktoren und Annahmen zugrunde gelegt, die auf den aktuellen Einschätzungen des Unternehmens sowie auf Annahmen und Informationen basieren, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen und unterliegen daher bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in den Aussagen ausdrücklich oder impliziert genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Diese Risiken und Ungewissheiten umfassen unter anderem: die beabsichtigte Verwendung der Erlöse aus der Ausübung der Warrants; das politische Umfeld, in dem das Unternehmen tätig ist, das die Entwicklung und den Betrieb von Bergbauprojekten weiterhin unterstützt; die Gefahr von Virusausbrüchen und Infektionskrankheiten; Risiken im Zusammenhang mit negativer Berichterstattung über das Unternehmen oder die Bergbauindustrie im Allgemeinen; geplante Arbeitsprogramme; Genehmigungen; und die Beziehungen zu den Gemeinden. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80615

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80615&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA4105841064

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.