ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Henkel auf 'Hold' - Ziel 77 Euro

dpa-AFX · Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Das Ergebnis reiche aus, damit der Konsumgüterkonzern besser da stehe als seine Mitbewerber, schrieb David Hayes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Wichtige Kennziffern hätten die Erwartungen übertroffen. Das gekürzte Umsatzziel habe den Erwartungen entsprochen. Das diesjährige Margenziel sei zuversichtlicher./rob/tih/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 02:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 02:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

