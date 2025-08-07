EQS-Adhoc: FINEXITY AG kündigt Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht an

EQS-Ad-hoc: Finexity AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Börsengang

FINEXITY AG kündigt Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht an



Der Vorstand der FINEXITY AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats heute die Durchführung einer Kapitalerhöhung im Rahmen eines unmittelbaren Bezugsrechtsangebots beschlossen. Die Ausgabe der neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie erfolgt im Verhältnis 11:1 und ist eingeteilt in zwei Tranchen. Aktionäre können jeweils bis zu 100.000 Stück neue Aktien mit voller Dividendenberechtigung während der Bezugsfrist vom 12. August 2025 bis 26. August 2025 beziehen.

Der Bezugspreis für die erste Ausnutzung („Kapitalerhöhung 1“) von bis zu 100.000 neuen Aktien beträgt EUR 42,50. Diese Aktien sind frei handelbar. Der Bezugspreis für die zweite Ausnutzung („Kapitalerhöhung 2“) von ebenfalls bis zu 100.000 neuen Aktien beträgt EUR 29,50, wobei sich die Zeichner der Kapitalerhöhung 2 verpflichten, diese gezeichneten Aktien bis zum 30. August 2027 weder direkt noch indirekt an oder außerhalb der Börse zu veräußern noch sie aus ihren Wertpapierdepots zu übertragen ("Lock-up").

Den Aktionären wird darüber hinaus ein Überbezug gewährt. Nicht aufgrund des Bezugsrechts gezeichnete Aktien sollen insbesondere im Rahmen einer Privatplatzierung Investoren in Deutschland und bestimmten anderen Jurisdiktionen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland angeboten werden.

Die Kapitalmaßnahme dient der Finanzierung des Aufbaus eines eigenen regulierten DLT-basierten multilateralen Handels- (MTF) und Abwicklungssystems für die Zulassung als DLT-Trading and Settlement System (DLT-TSS), der geplanten Übernahme eines in Deutschland ansässigen, regulierten Wertpapierinstituts sowie des allgemeinen Unternehmenswachstums. Insbesondere befindet sich die FINEXITY AG in fortgeschrittenen Verhandlungen zu der Übernahme des Wertpapierinstituts mit einem Kaufpreis im unteren einstelligen Millionen-Bereich.



Über FINEXITY AG

FINEXITY ist im Bereich Digital Assets mit Standorten in Deutschland, Schweiz, Liechtenstein und den Vereinigten Arabischen Emiraten tätig. Über eine eigens entwickelte OTC-Handelsplatzinfrastruktur vernetzt FINEXITY über 50 Emittenten von tokenisierten Private-Market-Investments mit sechs Handelspartnern und über 14.000 Anlegern.

Der Handelsplatz ermöglicht Investitionen in eine breite Auswahl alternativer Anlageklassen – darunter Private Equity, Private Credit, Immobilien, Infrastruktur, erneuerbare Energien und Collectibles. Zu den angeschlossenen Handelspartnern zählen neben unabhängigen Anlagevermittlern und Vermögensverwaltern auch Sparkassen und Volksbanken.

Ergänzt wird die Plattform durch ein inhouse Capital Markets Team, das Emittenten sowohl bei der effizienten Strukturierung als auch bei der Platzierung gegenüber privaten und professionellen Anlegern unterstützt. Mit dieser Kombination aus Handelsplatzinfrastruktur und Kapitalmarktkompetenz bietet FINEXITY die vollständige Wertschöpfungskette tokenisierter Wertpapiertransaktionen – von der Strukturierung und Tokenisierung über die Platzierung bis hin zum OTC-Handel und zur Abwicklung.

Die Gruppe hat in den vergangenen Jahren über 25 Millionen Euro an Wachstumskapital von Business Angels, strategischen Investoren als auch Venture Capital eingesammelt.

